Ten rok zdecyduje, czy Bruksela da zielone światło dla polskiego atomu

Na jakim etapie jest obecnie projekt elektrowni jądrowej? Amerykańskie konsorcjum zdradza, że w ramach prac wynikających z umowy projektowej (Engineering Services Contract) zrealizowano 320 spośród 467 przewidzianych w umowie zadań. Równolegle zespoły negocjacyjne pracują nad tzw. umową pomostową, pozwalającą realizować dalsze prace projektowe do momentu podpisania kontraktu wykonawczego EPC (Engineering Procurement and Construction). Umowa pomostowa powinna być zawarta do końca marca, a już bezpośrednio po uzyskaniu notyfikacji pomocy publicznej umowa na zaprojektowanie elektrowni jądrowej.

Najtrudniejsze rozmowy z Brukselą

W obszarze finansowym kluczowa będzie decyzja KE dotycząca notyfikacji pomocy publicznej, której spółka spodziewa się w drugiej połowie 2025 r. Najprawdopodobniej pod koniec tego roku. Rozmowy notyfikacyjne ruszyły oficjalnie pod koniec 2024 r. Komisja Europejska, informując o ich rozpoczęciu, zdradziła jednocześnie, że we wniosku PEJ pojawiła się wartość projektu 192 mld zł. Dotychczas zdani byliśmy jedynie na szacunki bez sztywnego ujęcia kwoty. Bardzo ważne będzie dalsze pozyskiwanie finansowania dłużnego dla projektu. PEJ posiadają listy intencyjne na łączną kwotę 95 mld zł od instytucji finansowych z USA, Kanady i Francji. Spółka zamierza 30 proc. wartości inwestycji pokryć ze środków przekazanych przez rząd, a więc wspominane 60 mld zł. Pozostałe środki to finansowanie dłużne.

Rozmowy z Komisją to być albo nie być projektu. Bez tych pieniędzy projekt nie powstanie. Poza kwotą, która została ujawniona, wciąż nie został upubliczniony model finansowania. Spółka nie zdradza, czy we wniosku notyfikacyjnym znalazł się poziom wynagrodzenia za MWh, jaka będzie pochodziła z elektrowni jądrowej, ani czy będzie potrzebna dodatkowa opłata do rachunku za prąd, aby pokryć pozostałe finansowanie dłużne elektrowni. Przedstawiciele firmy uspokajają jednak, że we wniosku znajduje się model finansowania, który pozwala oszacować tę kwotę. Podtrzymują oni także zapewnienia co do poziomu wynagrodzenia, że będzie ono rynkowe i konkurencyjne. Z naszych informacji wynika, że kwota za MWh z polskiej elektrowni jądrowej może wynosić 400 - 500 zł w zależności od scenariusza pracy elektrowni. .

Zamówienia

Intensywne prace przeprowadza także amerykańskie konsorcjum, które już teraz zamawia komponenty na potrzeby budowy obiektu. Westinghouse złożył pierwsze zamówienia u wcześniej wybranych polskich dostawców na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez PEJ. Przed spółką zamówienie kluczowych elementów elektrowni, głównie reaktora, o długim cyklu produkcji – tzw. Long Lead Items (LLI) – trwającym czasami kilka lat. – Część z tych urządzeń powinna zostać zamówiona z odpowiednim wyprzedzeniem, jeszcze przed wejściem na budowę, by po wylaniu pierwszego betonu zapewnić front robót montażowych i terminową realizację harmonogramu prac – informuje nas konsorcjum. Opóźnienia w dostawach tych elementów mogłyby bezpośrednio wpłynąć na termin oddania bloków do eksploatacji, dlatego tak ważne jest właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw dla projektów jądrowych. Obecnie trwa również proces wyboru dostawcy turbiny parowej (Steam Turbine Generator), bardzo ważnego elementu elektrowni, a jego dostawca powinien zostać wyłoniony w pierwszym kwartale 2025 r.

Mały atom później

Na drugim biegnie jest rozwój małych reaktorów jądrowych (SMR). Wątpliwości dotyczące terminu uruchomienia pierwszego małego atomu na świecie rosną. Pierwszy taki projekt ma powstać w Kanadzie, ale ruszyły jedynie prace przygotowawcze, a właściwe budowlane jeszcze nie. Za realizację najbardziej zaawansowanego projektu Orlenu i firmy Synthos należącej do Michała Sołowowa odpowiada spółka celowa Orlen Synthos Green Energy (OSGE). Jej zadaniem jest przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii mikro- i małych reaktorów jądrowych. OSGE ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiego GE Hitachi Nuclear Energy. To obecnie najbardziej zaawansowana technologia na świecie. Spółka posiada tzw. decyzje zasadnicze (wstępna rządowa aprobata dla projektu) wydane przez MKiŚ, pozwalające na budowę do 24 reaktorów. Orlen chce na nowo ułożyć relacje z Synthosem i jak twierdzi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, te rozmowy powoli zmierzają ku końcowi.