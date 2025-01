W rządzie trwa spór o budowę nowych farm wiatrowych na lądzie. Każdy resort złożył nowe uwagi do projektu liberalizacji ustawy wiatrakowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, (MKiŚ) który jest obecnie w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Dzisiaj zdecyduje się jej los i kiedy trafił na posiedzenie Rady Ministrów, a więc ostatniego punktu prac KPRM przed tym jak projekt trafi do parlamentu.

Minimalna odległość od zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowano uwagi, które są jeszcze bardziej rygorystyczne niż obowiązujące prawo (minimalna odległość wiatraków od zabudowań wynosząca 700 m). MKiŚ proponuje minimalną nową odległość rzędu 500 m od najbliższych zabudowań, ale Ministerstwo Kultury niespodziewanie zaproponowało odsunięcie wiatraków o 1,5 km od zabytków.

Z uwagami nie zgadza się resort klimatu i środowiska. W piśmie przekonuje, że w systemie prawa istnieją narzędzia gwarantujące ochronę zabytków w przypadku lokalizacji na danym terenie elektrowni wiatrowej. - Obowiązujące przepisy pozwalają zrealizować cel wskazany w uwadze, zapewniają bowiem ochronę zabytków na kilku etapach procesu inwestycyjnego. Co więcej, są rozwiązaniem skuteczniejszym i bardziej efektywnym od wprowadzania jednej minimalnej odległości koniecznej do stosowania w każdym przypadku, pozwalają bowiem na stosowanie elastycznego podejścia, dopasowanego do każdego konkretnego przypadku – podaje resort klimatu.

Resort kultury wycofuje się

W piśmie opublikowanym 9 stycznia, resort kultury, ustosunkowując się do przekazanego stanowiska MKiŚ wobec uwag zgłoszonych m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw przekazał, że wycofuje propozycje poprawek. - Uprzejmie informuję, że przyjmuję wyjaśnienia Ministra Klimatu i Środowiska przedstawione w ww. stanowisku i tym samymodstępuję od zgłoszonych uwag – czytamy w piśmie.

Do 2030 r. przy ustaleniu dystansu 500 m, może powstać 6 GW z wiatru na lądzie. Obecnie to jest to 10 GW mocy.