Resort klimatu odrzuca poprawki i chce trzech cen maksymalnych dla wiatraków na morzu

W nowym projekcie rozporządzenia resort klimatu proponuje trzy ceny maksymalne na energię elektryczną z morskich farm wiatrowych: 485,71 zł/MWh, 499,33 zł/MWh i 512,32 zł/MWh, w zależności od obszarów, gdzie będą one ulokowane. To ceny maksymalne dla aukcji offshore, które mają odbyć się w 2025 r. Chodzi o projekty tzw. drugiej fazy, które powstaną po 2030 r.

Inne resorty jednak sprzeciwiały się takiemu rozwiązaniu. Gospodarz projektu, a więc Ministerstwo Klimatu i Środowiska odrzuciło te uwagi. Cena maksymalna to nie cena po jakiej będzie sprzedawany prąd, a cena wywoływacza w ramach aukcji. Projekt, który zaoferuje najkorzystniejszą cenowo propozycję (tj. najniższą) wygra aukcję.

Pierwsze aukcje zostały zaplanowane w latach 2025, 2027, 2029 oraz 2031 (odpowiednio po 4 GW, 4 GW, 2 GW, 2 GW), natomiast aukcje w kolejnych latach będą przeprowadzane w zależności od postępu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Trzy poziomy cen

Zgodnie z opublikowaną we wtorek wersją projektu rozporządzenia po uzgodnieniach i konsultacjach, maksymalna cena w wysokości 485,71 zł za MWh netto obowiązywała by w aukcjach dla projektów, lokalizowanych na sześciu obszarach morskich – leżących na bliższej brzegu części Ławicy Odrzanej oraz na wschodniej części Ławicy Słupskiej. Cena 499,33 zł za MWh miałaby dotyczyć obszarów dwóch obszarów na zachodniej części Ławicy Słupskiej. Odległość tych obszarów od brzegu to 60 km. Z kolei cena 512,32 zł za MWh miałaby dotyczyć pięciu obszarów leżących na dalej położonej od brzegu części Ławicy Środkowej. Odległość tych obszarów od brzegu to 90 km.