ZE PAK powoli kończy z węglem. Kolejne bloki odchodzą do przeszłości

Są to już piąty i szósty blok na węgiel brunatny wyłączone z użytkowania w należącej do grupy ZE PAK elektrowni "Pątnów". Łącznie wszystkie te bloki wyprodukowały ponad 333 mln MWh, spalając ok. 40 mln ton węgla - poinformował Andrzejczak.

Wyłączanie elektrowni węglowych w Pątnowie

Pierwszy blok w elektrowni "Pątnów I" uruchomiony został w 1967 r. Zakład przez większość czasu pracował na bazie sześciu bloków o mocy 200 MW. W 2015 r. bloki nr 1 i 2 przeszły modernizację, która podniosła ich moc o 222 MW, zwiększyła sprawność do 37,5 proc. i ograniczyła emisję tlenków azotu. W latach 2019-2020 wyłączone zostały bloki nr 3, 4 i 6, a w kolejnych latach blok nr 5.

Wiceprezes zarządu ZE PAK Maciej Nietopiel przypomniał, że wyłączanie bloków węglowych to element procesu transformacji spółki w kierunku odnawialnych źródeł energii. Obecnie ZE PAK eksploatuje ostatnią odkrywkę węgla brunatnego w regionie. W grudniu prezes spółki Piotr Woźny zapowiedział, że wydobycie surowca potrwa tam do wyczerpania złóż w połowie 2026 r. -Można ten węgiel skądś przywozić, ale to ekonomicznie nie bardzo jest uzasadnione - powiedział Nietopiel.

Elektrownia "Pątnów" była największym zakładem powstałego w latach 70. zespołu Pątnów - Adamów - Konin. Najstarsza spośród nich elektrownia "Konin" wybudowana została w latach 50. Jej obecna moc wynosi 100 MW; opalana jest biomasą. Uruchomiona w 1964 r. elektrownia "Adamów" wyłączona została na początku 2018 r. Na jej miejscu ZE PAK buduje elektrownię gazową. Elektrownia "Pątnów" pozostaje ostatnią węglową jednostką w aktywach grupy. Zgodnie z przyjętą strategią firma inwestuje obecnie w odnawialne źródła energii, m.in. elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne, produkcję autobusów i stacji wodorowych; w grudniu poinformowała o uruchomieniu produkcji wodoru.