ZE PAK notuje mniejszy zysk rok do roku. Węgiel popracuje jednak dłużej?

Zysk operacyjny wyniósł 142,2 mln zł wobec 270,2 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA spadła do 153 mln zł z 302,6 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 1,56 mld zł, a przed rokiem wynosiły 2,28 mld zł. W samym trzecim kwartale przychody spadły o 36,5 proc. rok do roku do 520,9 mln zł. Zysk netto j.d. w III kwartale wyniósł 33,3 mln zł wobec 376,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Węgiel na dłużej?

W III kw. zanotowano wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej ogółem o 6,52 proc., na który złożyły się wzrost wolumenu energii własnej o 22,58 proc. i spadek wolumenu energii zakupionej o 26,67 proc. przy jednoczesnym spadku średniej ceny energii elektrycznej.



Spółka przypomniała, że 2024 roku podjęto decyzję o kontynuowaniu pracy bloków wytwórczych i wydobyciu węgla brunatnego do końca 2025 roku. Co więcej być produkcja energii z bloków węglowych będą działać dalej. - Należy zauważyć, że spółka dostrzega przesłanki przemawiające za możliwością zmian regulacyjnych prowadzących do wydłużenia okresu obowiązywania wsparcia w postaci Rynku Mocy dla aktywów węglowych w Elektrowni Pątnów i ma również świadomość istotności aktywów wytwórczych w Elektrowni Pątnów z punktu widzenia potrzeb Krajowego Systemu Energetycznego – czytamy w raporcie kwartalnym spółki.

Spółka czeka na inwestycje

Grupa podała, że głównym projektem realizowanym w Grupie ZE PAK jest budowa bloku gazowo-parowego klasy 600 MW na terenie byłej elektrowni Adamów. Trwają również prace projektowe dotyczące przygotowania do realizacji farmy fotowoltaicznej Przykona o mocy około 280 MW.