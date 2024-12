Tauron pożegna węgiel w 2030 roku, ale zostawi elektrownię Jaworzno

Węgiel ma iść „na swoje”

Tauron zaprezentował także swoje plany na zmniejszenie znaczenia węgla w spółce. Koniecznego dla poprawy pozycji negocjacyjnej z instytucjami finansowymi wydzielenia węglowego wytwarzania najprawdopodobniej nie będzie i każda spółka będzie musiała sama sprostać temu wyzwaniu.

W odniesieniu do poszczególnych bloków energetycznych Tauron planuje stopniowe wygaszanie konwencjonalnych jednostek klasy 200 MW, równocześnie starając się maksymalnie wydłużyć ich rentowną eksploatację na podstawie rynku mocy. Prezes Taurona Grzegorz Lot powiedział, że jeśli dojdzie do wydzielenia aktywów węglowych, Tauron zagwarantuje ich tzw. samodzielność finansową. – Do 2030 r. odstawimy bloki węglowe poza elektrownią Jaworzno 910 MW. Jesteśmy cały czas gotowi do wydzielenia aktywów węglowych również do 2030 r., a jeżeli nie dojdzie do wydzielenia aktywów węglowych, zagwarantujemy tak zwaną samodzielność finansową. Zastosujemy ring fencing, czyli działalność w ramach grupy, ale z samowystarczalnością finansową – powiedział Lot podczas prezentacji strategii Taurona w Katowicach.

Jak to rozwiązanie będzie działać? Wytłumaczył to wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma. – Ring fencing to jest forma zobowiązania, że nie będziemy dokładali do danego biznesu. I tak to traktujemy. Jeżeli oczywiście ta spółka (Tauron Nowe Jaworzno, gdzie działa blok 910 MW – red.) będzie generowała bardzo wysokie zyski, a my wciąż pozostaniemy właścicielem, to możemy, w ramach walnego zgromadzenia, wypłacić dywidendę. Elektrownia ta nie będzie operacyjnie powiązana z przepływami w grupie, nie będziemy na bieżąco dokładać do tego biznesu – wyjaśnił wiceprezes.

Tauron po 2030 r. nadal będzie korzystał z rynku mocy dla bloku 910 MW, dlatego też koszty utrzymania tego bloku powinny być rekompensowane. Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie, pytany o finansowanie inwestycji Grupy po 2030 r. przy jednoczesnym hipotetycznym utrzymaniu elektrowni Jaworzno w parku wytwórczym, wskazał, że horyzont dłuższy niż pięć lat to epoka z punktu widzenia potencjalnych zmian rynkowych. Wyłączanie starych bloków węglowych i brak wsparcia dla nowych jednostek gazowych mogą spowodować, że najbardziej efektywne bloki węglowe pozostaną atrakcyjnym aktywem.

– W kwestii samego finansowania nakładów inwestycyjnych spółka nie powinna mieć większych problemów – uważa Puchalski. – Tani pieniądz jest i będzie szeroko dostępny poprzez KPO, BGK, NFOŚiGW (fundusze finansujące transformację energetyki) i długą listę innych funduszy celowych. Moim zdaniem spółka nie będzie musiała szukać zewnętrznego istotnego finansowania na inwestycje, skoro jest ono dostępne na bardzo preferencyjnych warunkach. Oczywiście, zrealizowanie planów EBITDA rosnącej do ponad 9 mld zł w 2030 r. (zgodnie z założeniami zarządu) dodatkowo ułatwi kwestie finansowania nakładów inwestycyjnych – powiedział Paweł Puchalski.