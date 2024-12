Rząd koryguje ceny maksymalne dla kolejnych wiatraków na Bałtyku

W projekcie rozporządzenia cenowego, resort klimatu proponuje dwie ceny maksymalne na energię elektryczną z morskich farm wiatrowych: 479,10 zł/MWh i 512,32 zł/MWh, w zależności od obszarów, gdzie będą one ulokowane. Na takie rozróżnienie pozwali niedawno przegłosowana nowela ustawy o morskich farmach wiatrowych.

Reklama

Podział cenowy projektów

A uzasadnieniu do projektu wskazano, że decyzję o podziale na dwie grupy obszarów oparto przede wszystkim na podstawie odległości poszczególnych obszarów od brzegu. - Wynika to z faktu, że wraz ze wzrostem odległości od brzegu wzrasta długość zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, co z kolei przekłada się na wzrost kosztów inwestycyjnych ponoszonych przez wytwórcę w ramach budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy - podkreślono w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Biorąc to pod uwagę w projekcie rozporządzenia dokonano następującego podziału: na obszary z załącznika 1 do ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz obszary 14.E.1, 14.E.2, 14.E.3, 14.E.4, 43.E.1, 44.E.1, 45.E.1, 46.E.1. Dla nich proponowana cena maksymalna wynosi 479,10 zł/MWh.. PGE szacowała, że optymalna cena powinna wynieść ok. 570 zł za MWh.

Z kolei dla obszarów 53.E.1, 60.E.1, 60.E.2, 60.E.3, 60.E.4 z załącznika 2 do ustawy, położonych na dalszej Ławicy Środkowej, proponowana cena maksymalna to 512, 32 zł/MWh.

Największe spółki energetyczne, a więc PGE i Orlen dysponują projektami drugiej fazy w obydwu obszarach cenowych.