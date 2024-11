Nowa gazowa strategia Enei i powrót węglowej rezerwy

Co z węglem?

Spółka zakłada, że zużycie węgla w aktywach grupy ma wynieść 4,5 mln ton w 2030 roku oraz 2,3 mln ton w 2035 roku. Enea zakłada także, że moc zainstalowana w węglu z 5,7 GW obecnie spadnie w 2030 r. do 3,8 GW, a w 2035 r. do 1,3 GW (Elektrownia Kozienice bok B11). Co ciekawe spółka zakłada, że od końca lat 20, w Polsce pojawi się na nowo tzw. rezerwa zimna, a więc blisko 1 GW (w przypadku Enei) mocy pozostającej w rezerwie operatora sieci przesyłowej na wypadek braku mocy do produkcji energii. Spółka zaś nic nie komunikuje w strategii o wydzieleniu elektrowni węglowych z grupy, co jeszcze do niedawana uchodziło za główny filar transformacji spółek energetycznej grup energetycznych.