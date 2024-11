Które firmy mogą stracić na braku mrożenia cen energii? Sprzedawcy odpowiadają

Pytany czy sprzedawcy oferują już rynkowe, niższe stawki dla MŚP niż cena mrożona na poziomie 693 zł za MWh powiedział, że w przypadku Polenergii, każdą spółkę ocenia się indywidualnie. –Patrzymy w jakim profilu zużywana jest energia, jaki jest to biznes. Inaczej oceniamy biznes pracujący w dni robocze, a inaczej w trybie ciągłym – powiedział. Dopytywany czy w grupie klientów Polenergii są firmy, dla których cena na poziomie 693 zł za MWh byłaby bardziej atrakcyjna niż rynkowa oferta Polenergii powiedział, że takich odbiorców już nie ma. – Aby wystąpiły takie przesłanki, że cena na poziomie 693 zł za MWh byłaby jeszcze dla kogokolwiek atrakcyjna musiałby nastąpić zbieg niesamowitych okoliczności jak np. duże zużycie energii wieczorami – wyjaśniał Piotr Maciałek.

Na tak samo postawione pytanie, Bartosz Krysta wiceprezes Enei ds. handlowych przyznał z kolei, że są jeszcze klienci, którzy korzystają z tej ceny. – Niektórzy klienci kontraktowali się z dużym, np. z 2-3 letni wyprzedzeniem po cenie znacznie wyższej niż obecnie wycenia ją rynek i dla nich cena maksymalna na poziomie 693 zł za MWh jest korzystna. Wówczas, kiedy zawierano te wieloletnie kontrakty ceny rynkowe były wyższe niż te 693 zł. Dzisiaj oczywiście ta cena jest znacznie niższa w granicach 500 -510 zł za MWh w zależności od profilu firm – powiedział Krysta.

Wysiłek negocjacyjny po stronie firm

Nie oznacza to jednak, że te firmy, które zawarły umowy 2-3 lata temu są na straconej pozycji w sytuacji wygaszenia dla nich ceny maksymalnej. – Oczywiście oferty rynkowe dla nich przewyższają cenę 693 zł za 1 MWh, ale przestrzeń do uzyskania niższej ceny istnieje, choć pod warunkiem, że firmy będą aktywnie działać na rynku, szukać tańszych ofert oraz negocjować ze sprzedawcami. Ewidentnie koniec mrożenia cen energii przy jednoczesnym spadku cen na giełdzie otwiera przestrzeń do walki o klienta i w efekcie uzyskania niższych cen dla MŚP nawet od tegorocznej ceny na poziomie 693 zł za MWh – komentuje Mariusz Bednarski, dyrektor biura rynków energii w PySENSE.