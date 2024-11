Polenergia zwiększa zyski. Spółka odnotowała blisko 300 mln zł zysku

Skorygowany zysk netto wynosi po trzech kwartałach 296,9 mln zł, tj. o 39 proc. więcej rok do roku. Przychody spółki wzrosły o 21 proc. rok do roku do 861,6 mln zł.

– Wypracowane przez Polenergię wyniki potwierdzają, że nasze inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii są opłacalne i przynoszą oczekiwane rezultaty. Nie zwalniamy tempa i utrzymujemy dwucyfrowe wzrosty – w porównaniu do tożsamego okresu z zeszłego roku zwiększyliśmy wartość EBITDA o 30 proc., zaś skorygowanego zysku netto o prawie 40 proc. Nieustannie skupiamy się też na przyszłych inwestycjach i budowaniu solidnych podstaw dla ich rozwoju – mówi Jerzy Zań, prezes Polenergii.

Rekordowe wyniki dzięki OZE

Wzrost wyniku EBITDA o 125,1 mln zł rok do roku to poziomu 544,9 mln zł po trzech kwartałach 2024 r., to głównie zasługa wyższego wyniku w sektorze lądowych farm wiatrowych (o 146,7 mln zł). Ma to związek przede wszystkim z wyższymi cenami energii elektrycznej uzyskanymi przez farmy, z uwagi na brak przedłużenia na 2024 r. zamrożenia cen energii elektrycznej dla wytwórców, a także rozpoczęciem eksploatacji farm wiatrowych Grabowo (44 MW) i Piekło (13,2 MW).

Grupa uzyskała również wyższy wynik w sektorze fotowoltaiki – o 16,7 mln zł (wzrost o 6,3 mln zł)ze względu na wyższą produkcję energii, do czego przyczyniło się głównie uruchomienie farmy Strzelino w pierwszym kwartale 2024 r.