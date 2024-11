Mrożenie cen prądu

Średnia cena energii elektrycznej w październiku z dostawą na 2025 r. wynosiła na Towarowej Giełdzie Energii ok. 424 zł za MWh. Cena maksymalna dla gospodarstw domowych obowiązywać będzie w 2025 r. i ma być utrzymana na dotychczasowym poziomie 500 zł/MWh. Bez interwencji ustawowej ci odbiorcy płaciliby ok. 623 zł/MWh – tyle wynosi średnia cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G wynikająca ze zmiany taryf sprzedawców z urzędu, zatwierdzona na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.