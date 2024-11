CEZ pozbywa się aktywów węglowych w Polsce. Jest nabywca

jak informuje CEZ, oferta ResInvest Group była najbardziej atrakcyjna spośród wszystkich złożonych ofert, co zostało potwierdzone przez kilka niezależnych wycen. Uzyskana cena przekracza obecny koszt wyłączenia tych aktywów z Grupy CEZ. Zamknięcie transakcji podlega zatwierdzeniu przez polski organ antymonopolowy. Co ważne, w komunikacie czytamy, że "osiągnięta cena przewyższa obecny koszt zbycia odpowiednich aktywów z Grupy CEZ.”

Reklama

Co zostało sprzedane?

-Elektrownia na węgiel kamienny CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe / 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła dla Krakowa i Skawiny. Elektrownia na węgiel kamienny CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) jest jednym z największych dostawców ciepła do Katowic i innych miast aglomeracji śląskiej. Oba zakłady częściowo wykorzystują do produkcji biomasę, a w ubiegłym roku wyprodukowały łącznie 1 390 GWh energii elektrycznej i 5 649 TJ ciepła - czytamy w komunikacie.

W skład zbywanych aktywów wchodzą również spółki CEZ Produkty Energetyczne Polska oraz CEZ Polska. CEZ Produkty Energetyczne Polska świadczy specjalistyczne usługi wsparcia w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów energetycznych powstających w wyniku spalania węgla i biomasy. CEZ Polska jest spółką holdingową dla CEZ Chorzów i CEZ Skawina. Monitoruje również sytuację rynkową w zakresie regulacji i prawodawstwa energetycznego, prowadzi działania komunikacyjne, PR i Public Affairs w Polsce, wskazano również.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce. - Sprzedaż tych polskich spółek jest częścią działań dekarbonizacyjnych Grupy CEZ ogłoszonych w planie strategicznym Vision 2030. Zgodnie z tą strategią, Grupa CEZ pozbywa się niektórych aktywów w wybranych krajach i koncentruje się na rozwoju odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych usług energetycznych w Czechach i Europie - zakończono.

ResInvest Group jest prywatną spółką handlowo-inwestycyjną, która zapewnia globalne dostawy dla największych europejskich i azjatyckich firm energetycznych. Firma specjalizuje się w szerokiej gamie towarów masowych, takich jak paliwa przejściowe, biomasa i uprawy rolne, i działa w 12 krajach na całym świecie.