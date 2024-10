Popyt przewyższył podaż. Zielone obligacje Polenergii rozchwytane

Polenergia szacuje, że łączne zapotrzebowanie na środki z Zielonych Obligacji, wynikające z obecnie realizowanych projektów, wyniesie ok. 1 mld zł w ciągu 12 miesięcy.

Pieniądze trafią na inwestycje na Bałtyku

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3, na których budowę przeznaczona będzie większość środków z obligacji, uzyskały niedawno komplet pozwoleń na budowę. Ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla obu projektów powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2025 r.

Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, o łącznej mocy 1440 MW, są zlokalizowane w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości od 22 do 37 km od linii brzegowej. Pierwsza energia z obu projektów ma popłynąć do sieci już w 2027 r. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 r. Pozostałe cele, na które mogą zostać przeznaczone środki z zielonych obligacji to rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na lądzie, budowa projektu H2HUB Nowa Sarzyna czy dalszy rozwój projektu H2Silesia. Celem Grupy jest także dalszy rozwój projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1, o planowanej mocy do 1560 MW, w celu przygotowania go do aukcji, która jest zaplanowana na 2025 r.