Polenergia kusi inwestorów zielonymi obligacjami

Rozwój projektów OZE w Polsce to ciężki kawałek chleba. Inne firmy na rynku częściej kupują gotowe projekty OZE, niż je rozwijają. Czy stworzenie zespołu rozwoju projektów OZE jest w Polsce tak trudne?

Wszystko zależy od determinacji i oceny ryzyka. Część firm ocenia, że to ryzyko jest mniejsze przy zakupie projektów gotowych do wybudowania – być może nieco droższych niż ich samodzielny rozwój. Inne, kupując projekty gotowe do eksploatacji, niwelują sobie w ten sposób tzw. ryzyko konstrukcyjne. Historia pokazuje, że u nas tego typu ryzyka są dobrze identyfikowane i zarządzane, dzięki czemu oddane przez nas w zeszłym roku trzy farmy wiatrowe wspomagają nasze tegoroczne zyski. Nasza spółka wyrosła na samodzielnym rozwoju. Mamy najlepszy w kraju przegląd lokalizacji, wiedzę, kilkunastoletnie doświadczenie. Innym tego doświadczenia brakuje. Każdy ma swój model rozwijania projektów. My wiemy, jak to robić samemu, zarządzając ryzykiem i, co niezwykle ważne, w terminie. Inni kalkulują inaczej, wolą akwizycję od rozwijania we własnym zakresie projektów od zera. Pamiętajmy także, że część firm nadgania proces transformacji i nie może czekać. Model zakupu jest dla nich atrakcyjniejszy z punktu widzenia szybkiej realizacji celu.

Czy Polenergia rozważa dobudowywanie do instalacji OZE magazynów energii?

Rozważamy taką możliwość i im niższe są koszty takich inwestycji, i im częściej jesteśmy dotykani nierynkową redukcją mocy OZE przez PSE, tym bliżej nam do realizacji takich planów. Będzie to jednak osobna, indywidualna decyzja dla każdego z projektów.

Przy dyskusjach o konieczności dobudowania do projektów OZE magazynów energii jednocześnie pojawia się ryzyko, że banki kredytujące inwestycje nie podejmą się finansowania inwestycji przez zbyt wysokie koszty takich łączonych inwestycji.

Na pewno będzie to wyzwanie dla inwestorów. Banki prowadzą ograniczone finansowanie takich inwestycji. Budowa magazynu to duży koszt, który ma jednak pozytywną rentowność i powinien zwrócić się dość szybko. Dzięki magazynowaniu przesuwamy oddawanie do sieci energii, którą można wykorzystać w godzinach wieczornych, kiedy jej cena jest o wiele wyższa niż za dnia. Niektóre banki jeszcze uczą się tego procesu.

Jak ocenia pan dalsze zapowiadane mrożenie cen energii i gorset regulacyjny?

Mrożenie cen energii jest zawsze działaniem interwencyjnym i powinno trwać jak najkrócej. To mechanizmy rynkowe powinny kształtować cenę prądu na właściwym poziomie. Zawsze zabiegamy o przewidywalność prawa, co nie tylko pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem, ale jest też konieczne do oszacowania potencjalnej rentowności projektu i finalnej ceny energii z projektu. Kiedy tej pewności nie ma, a prawo zmienia się nawet kilka razy w roku, osłabiamy w ten sposób impuls inwestycyjny. Banki i inwestorzy wyżej oceniają tzw. ryzyka regulacyjne. Tych kwestii jest wiele, jak choćby losy zielonych certyfikatów, ustawa odległościowa czy opodatkowanie nieruchomości. Dodatkowo niektóre problemy w naszym porządku prawnym są niewłaściwie komunikowane, co wprowadza nieporozumienia na rynku.

Czy firmy coraz częściej pytają o dostępność w państwa ofercie zielonej energii?

Rzeczywiście tak jest. Firmy pytają o dostęp do energii zielonej, najczęściej w formule długoterminowej, za pośrednictwem umów cPPA. Podpisaliśmy wieloletnie kontrakty tego typu np. z Northvolt czy Merdeces-Benz Manufacturing Poland. Dziś cena zielonej energii jest zmienna i zależy od wielu czynników. Czystej energii z OZE w Polsce jest wciąż zbyt mało, a chętnych na jej pozyskanie przybywa. Działają tu zwyczajne prawa popytu i podaży, co kreuje cenę. Trzeba pamiętać jednak, że cena zmienia się godzinowo i w środku dnia zielona energia potrafi być bardzo tania. A dla podmiotów, które potrafią korzystać z okresów niskich cen, jest to doskonałe narzędzie do ograniczenia całościowych kosztów energii. Mogę zdradzić, że wiele firm obserwuje ten proces z zaciekawieniem. W naszej ocenie zainteresowanie kontraktami cPPA wciąż jest duże i to się nie zmieni. Polska jest jednym z największych rynków dla umów tego typu, a Polenergia ma w swoim portfolio jedną z największych umów PPA, jaką podpisano w naszym kraju. Więcej zachęt klienci nie potrzebują.