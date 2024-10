Polenergia bliżej komercyjnego wykorzystania wodoru

– Chcemy zazieleniać energię wytwarzaną w bloku gazowo-parowym. Pierwszym niezbędnym krokiem było wdrożenie technologii mieszania gazu ziemnego z wodorem w stałym, stabilnym składzie oraz bezpieczne, w pełni kontrolowane spalanie tej mieszaniny w turbinie gazowej,

fabrycznie nie przygotowanej do takiego procesu. Osiągnięcie tego etapu otwiera drogę do zazielenienia nie tylko produkcji energii elektrycznej, ale też energii cieplnej. Następnym celem będzie zwiększanie udziału wodoru w paliwie. Jest to długotrwały proces, zależny również oduwarunkowań rynkowych - podkreśla Mirosław Rokicki, dyrektor techniczny i członek Zarządu Polenergii Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.

Testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wodoru szarego, dostarczonego bateriowozami. Docelowo wodór zielony, powstały w procesie elektrolizy z energii odnawialnej, będzie mógł być dostarczany z instalacji zbudowanej w Nowej Sarzynie.

W testy współspalania wodoru w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zaangażowane były także firmy: Thomassen Energy, BilfingerTebodin, Biproraf, Promont, Valmet oraz Linde.

W proces opracowywania i wykonania niezbędnych instalacji podawania wodoru, oraz zaadaptowania do tego celu istniejących urządzeń w układzie paliwowym zaangażowany był Urząd Dozoru Technicznego.

Budowa elektrolizerów

Kolejnym elementem tej układanki ma być produkcja już zielonego wodoru. Częściami planu jest projekt H2Silesia czyli wielkoskalowa fabryka zielonego wodoru na Górnym Śląsku o mocy ok. 105 MW, a także zlokalizowany na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna projekt H2HUB Nowa Sarzyna o mocy 5 MW oraz kolejne projekty wodorowe.Projekt H2HUB Nowa Sarzyna właśnie uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla instalacji do produkcji i nalewu zielonego wodoru.