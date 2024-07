Za półtora roku Energa odda do użytku dwa flagowe projekty

Do końca przyszłego roku grupa kapitałowa Energa powinna uruchomić produkcję energii z bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu. Ten pierwszy, o mocy netto 745 MWe (megawaty mocy elektrycznej), był na koniec maja zaawansowany w blisko 70 proc. Koszt inwestycji szacowany jest na około 2,85 mld zł, z czego do końca I kwartału wydatkowano ponad 1,9 mld zł. Co więcej, Energa zapewnia, że realizacja prac przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Inwestycja w Gdańsku ciągle jest w zawieszeniu

Spółka informuje też o dotarciu na plac budowy w Ostrołęce kluczowych elementów bloku energetycznego. Ponadto na potrzeby funkcjonowania elektrowni powstał już 28-km gazociąg biegnący przez teren pięciu gmin w woj. podlaskim i mazowieckim, który połączy ją z gazociągiem Polska–Litwa.

Jeszcze bardziej niż w Ostrołęce, bo w prawie 80 proc., są zaawansowane prace budowalne przy instalacji w Grudziądzu, o mocy netto 563 MWe. Koszt tego przedsięwzięcia sięga około 2 mld zł, z czego ponad 1,1 mld zł wydatkowano do końca I kwartału. Obecnie na placu budowy prowadzony jest jeden z najważniejszych procesów, dotyczący instalacji turbozespołu mającego stanowić serce inwestycji.

Mówiąc o inwestycjach w bloki gazowo-parkowe, należy zauważyć, że Energa cały czas nie podjęła decyzji, czy będzie budować tego typu instalację w Gdańsku (jej moc planowano na poziomie do 456 MWe). Dzieje się tak, mimo że już we wrześniu 2022 r. spółka zawarła ze swoim strategicznym akcjonariuszem, czyli Orlenem, porozumienie w sprawie finansowania budowy, a następnie przeprowadziła postępowanie dotyczące wyboru generalnego wykonawcy i dostawcy usług serwisowych. W efekcie projekt utrzymywany jest obecnie wyłącznie w tzw. gotowości realizacyjnej.

Orlen zwiększy moce w gazowej energetyce do 3,2 GW

Powstające w Ostrołęce i Grudziądzu instalacje są jednymi z kluczowych przedsięwzięć Energi w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł mających bilansować krajowy system elektroenergetyczny. Ponadto pomagają realizować cele dekarbonizacyjne zarówno naszego kraju, jak też grupy Orlen. Płocki koncern w biznesie energetycznym dąży do redukcji emisji CO2 o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 r. oraz chce osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r.