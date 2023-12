O tej informacji poinformował na portalu „X” (dawniej Twitter) prezes Orlenu, Daniel Obajtek.

„Tym samym mamy zielone światło do budowy SMRów w Polsce, z których pierwszy powstanie do 2030 roku. To bardzo dobra wiadomość dla Polaków i polskiej gospodarki, bo SMRy to gwarancja taniej energii i ciepła dla miast.” - przekazał Obajtek. Wspólna spółka córka obu firm ma plany budowy kilkunastu małych reaktorów SMR w technologii amerykańskiej BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy.

Tygodnik Polityka napisał 6 grudnia br. że decyzji zasadniczej dla tego projektu nie ma przez zastrzeżenia ABW.

Na odpowiedzi na nasze pytania ze strony resortu, agencji i obu spółek czekamy.