Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 4,80 zł na akcję. Łącznie na ten cel ma trafić 4,14 mld zł.

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Zgodnie z decyzją akcjonariuszy całkowita kwota przeznaczona do podziału wyniosła 6,15 mld zł. Składa się na nią zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości ponad 5,06 mld zł oraz kwota 1,09 mld zł przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2024 rok.

Dywidenda PZU 8 października

Walne zdecydowało, że dniem dywidendy będzie 17 września 2026 r., a terminem wypłaty dywidendy będzie 8 października tego roku.

W 2025 r. zysk netto dla akcjonariuszy PZU wyniósł 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 25,4 proc. względem 2024 roku.

Z zysku za 2024 rok PZU wypłaciło w ubiegłym roku dywidendę w łącznej wysokości 3,86 mld zł, co dało 4,47 zł na akcję.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 535 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma prawie 34,2 proc. akcji.