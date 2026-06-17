Sezon dywidend na warszawskiej giełdzie w pełni. Rekomendacje dotyczące dywidend przekazywane przez zarządy nie zawsze są satysfakcjonujące dla akcjonariuszy. Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, próbują przeforsować swoje propozycje. Zainteresowani są tym zarówno główni akcjonariusze, jak i fundusze. W co najmniej kilku spółkach wyszli z własnymi propozycjami.

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Spółka Lisala, większościowy akcjonariusz Echa Investment, zaproponowała, by Echo Investment wypłaciło jeszcze 40 groszy dywidendy na akcję. Oznaczałoby to, że łączna dywidenda za rok obrotowy finalnie może wynieść 1,20 zł na akcję, a do kieszeni akcjonariuszy łącznie wpłynie niemal 500 mln zł, o 165 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano. Rekomendacja zarządu dewelopera w wysokości 80 groszy na akcję uwzględniała wypłaconą już w grudniu dywidendę zaliczkową i tym samym nie przewidywała wypłaty dodatkowych środków w bieżącym roku. Z uwagi na nadwyżki płynności, która powstała w wyniku sfinalizowanej transakcji sprzedaży portfela mieszkań przez platformę Resi 4 Rent oraz dwóch biurowców w Krakowie w pierwszej połowie 2026 r. zarząd spółki finalnie poparł wniosek akcjonariusza. Podobnie było w Unimocie, gdzie zarząd porozumiał się z większościowym akcjonariuszem już przed czerwcowym walnym zgromadzeniem i przychylił się do jego prośby o wypłatę 6,50 zł na walor wobec pierwotnych planów zakładających 6 zł.

O swoje akcjonariusze upomnieli się w VRG. Pierwotnie spółka nie miała w planach wypłaty dywidendy i zamierzała cały zeszłoroczny zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy, ale do gry włączyli się akcjonariusze. Najpierw pojawiła się propozycja Coliana (spółka należy do porozumienia posiadającego 42,58 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu), by wypłacić symboliczną dywidendę w wysokości 5 groszy na akcję. Stawkę podbił Nationale-Nederlanden OFE, który chce, by dywidenda była cztery razy wyższa niż proponowana przez Coliana, czyli 20 groszy na akcję (łącznie prawie 47 mln zł). Propozycja, o ile znajdzie poparcie innych akcjonariuszy, ma szansę powodzenia, ponieważ akcjonariat spółki jest rozdrobniony, a część głosów na walnym zgromadzeniu należy do OFE.

W tym roku akcjonariusze mają już za sobą kilka udanych głosowań. Tak było w przypadku Oponeo.pl, gdzie wypłata dla inwestorów okazała się wyższa niż propozycja zarządu, który rekomendował 1 zł na akcję. Akcjonariusze przegłosowali 3,50 zł, co oznacza, że na wypłatę trafi niemal 40 mln zł, czyli niemal cały zeszłoroczny zysk zamiast rekomendowanych nieco ponad 11 mln zł. Podobny scenariusz miał miejsce rok temu, gdy udziałowcy przeforsowali wypłatę 6,8 zł. Jednocześnie swoje apetyty musieli poskromić mniejszościowi akcjonariusze Kogeneracji. Wnioski aż trzech OFE dotyczące przeznaczenia części zysku na dywidendę w wysokości 2,58 zł, 6,71 zł, 9,40 zł na akcję, przepadły i głosami głównego udziałowca PGE Energia Ciepła (posiada ponad 58 proc. udziału w akcjach i głosach) zdecydowano, że cały zysk w wysokości 384 mln zł trafi na kapitały rezerwowe. Po raz ostatni spółka podzieliła się zyskiem w 2022 r.