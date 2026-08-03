Już w pierwszych minutach sesji krajowe indeksy zostały wyniesione na nowe szczyty hossy. Indeks WIG ustanowił nowy rekord wszech czasów, osiągając poziom nieco ponad 148 tys. pkt. Z kolei WIG20 po blisko 20 latach mozolnej wspinaczki w końcu pokonał szczyt z 2007 roku i osiągnął nowe historyczne maksimum na poziomie 3963 pkt. Potem z kupujących nieco zeszło powietrze, ale popyt nie oddał inicjatywy do końca sesji. WIG20 finiszował blisko 0,6 proc. na plusie. Krajowe wskaźniki poruszały się zgodnie z kierunkiem obowiązującym na pozostałych rynkach akcji, gdzie wśród inwestorów panowały wyśmienite nastroje wsparte doniesieniami o deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, która daje nadzieję osiągnięcia porozumienia pokojowego między USA a Iranem. To sprawiło, że cena ropy naftowej poszybowała w dół. 

Czytaj więcej

Tomasz Bardziłowski, prezes GPW
Finanse
"To ważny moment". Prezes GPW komentuje rekord WIG20

Akcje PGE na celowniku, taniejąca ropa nie zrobiła dużej krzywdy Orlenowi

Na krajowym parkiecie rosła zdecydowana większość spółek z WIG20. Wzrostom w indeksie przewodziły drożejące o nawet ponad 3 proc. walory PGE, którym początkowo kroku dotrzymywały akcje Tauronu i KGHM. Na celowniku kupujących znalazły się też papiery przedstawicieli sektora bankowego, ale na finiszu sesji dała o sobie znać podaż, spychając Erste Bank Polska pod kreskę. Mimo spadku cen ropy przed przeceną wybroniły się akcje Orlenu. Mniej szczęścia mieli posiadacze walorów Allegro i Żabki, które finiszowały na minusach.

Chętnych do zakupów nie brakowało na szerokim rynku akcji. Patrząc na rynek pod kątem poszczególnych segmentów, nieco większym zainteresowaniem cieszyły się papiery firm o średniej kapitalizacji, co przełożyło się na nowy rekord wszech czasów indeksu mWIG40. Duża w tym zasługa efektownie drożejących akcji dystrybutorów części samochodowych. Do ich zakupów przekonały inwestorów lepsze od oczekiwań wstępne wyniki kwartalne Auto Partnera.

Czytaj więcej

Eksperci wierzą w kontynuację hossy zarówno na GPW, jak i na Wall Street
Indeks Nastrojów "Parkietu"
Eksperci wierzą w kontynuację hossy zarówno na GPW, jak i na Wall Street