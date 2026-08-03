Opublikowane w ubiegłym tygodniu wyniki kluczowych spółek technologicznych uspokoiły inwestorów co do zasadności wysokich wycen tego sektora. Perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji nadal pozostają dobre, a ponoszone nakłady inwestycyjne zaczynają stopniowo przynosić efekty. Na początku tygodnia relatywnie lepiej prezentują się jednak spółki przemysłowe.

Reklama Reklama

Notowania ropy spadają poniżej 80 USD za baryłkę WTI. Trump zapowiedział wstrzymanie nowych ataków na Iran pod wpływem nacisków ze strony innych państw, które sygnalizowały możliwość osiągnięcia porozumienia. Dodatkowo kraje OPEC+ zatwierdziły w weekend dalsze zwiększenie wydobycia o 188 tys. baryłek dziennie.

Na rynku walutowym dolar próbuje odrabiać ubiegłotygodniowe straty, jednak kurs EUR/USD utrzymuje się powyżej 1,15. W ostatnim czasie uwagę inwestorów przyciągnęły skoordynowane interwencje walutowe Japonii i Stanów Zjednoczonych na rynku USD/JPY, które sprowadziły notowania tej pary do najniższych poziomów od kwietnia. O poranku kurs znajduje się poniżej 157 jenów za dolara. Rynek początkowo wątpił w skuteczność ubiegłotygodniowych interwencji japońskich władz, jednak na początku nowego tygodnia spadki na tej parze walutowej jeszcze się pogłębiają.

Zmienność dolara w najbliższym czasie może pozostać podwyższona z powodu braku jasnego przekazu ze strony Fed. Przewidywalność kolejnych decyzji pod nowym kierownictwem jest mniejsza, a rynek musi w większym stopniu polegać na napływających danych makroekonomicznych. W piątek poznamy lipcowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Dziś po otwarciu sesji na Wall Street opublikowany zostanie indeks ISM dla sektora przemysłowego.