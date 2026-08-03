Mniej przemysłu, więcej usług. Zmienia się model polskiego wzrostu
Polska gospodarka coraz bardziej przesuwa się w kierunku usług opartych na wiedzy i publicznych, a coraz mniej zależy od tradycyjnej produkcji i handlu. W dużej mierze to korzystny dla rozwoju proces. Ale rodzi też obawy.
Struktura polskiej gospodarki zmienia się w sposób ciągły, ale w ostatnich latach ten proces wyraźnie przyspieszył – wynika z naszej analizy najnowszych danych Eurostatu na temat udziału poszczególnych branż w tworzeniu wartości dodanej brutto.
Spada znaczenie przemysłu i handlu
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