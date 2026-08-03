Korzystając z globalnego powrotu apetytu na ryzykowne aktywa, inwestorzy handlujący na krajowym parkiecie w optymistycznych nastrojach przystąpili do poniedziałkowego handlu. Już w pierwszych minutach sesji główne indeksy zostały wyniesione na nowe szczyty. Indeks WIG ustanowił nowy rekord wszech czasów, osiągając poziom nieco ponad 148 tys. pkt. Z kolei WIG20 po blisko 20 latach mozolnej wspinaczki w końcu pokonał szczyt z 2007 roku ustanawiając nowe historyczne maksimum w okolicach poziomu 3960 pkt. Krajowe wskaźniki poruszają się zgodnie z kierunkiem obowiązującym na pozostałych rynkach akcji, gdzie wśród inwestorów zapanowały wyśmienite nastroje wsparte doniesieniami o deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, która daje nadzieję osiągnięcia porozumienia pokojowego pomiędzy USA i Iranem. To jednocześnie sprawiło, że nastąpił zwrot na rynku ropy. Cena baryłki poszybowała w dół.

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Akcje spółek energetycznych i KGHM mocno w górę

Na krajowym parkiecie drożeją niemal wszystkie duże spółki z segmentu WIG20 poza Żabką, której akcje korygują silne zeszłotygodniowe wzrosty. Wzrostom w indeksie przewodzą drożejące o nawet ponad 3 proc. walory koncernów energetycznych i KGHM. Na celowniku kupujących znalazły się też papiery przedstawicieli sektora bankowego, które wróciły do łask inwestorów po piątkowej przecenie. Z kolei wyraźnie w tyle zostały akcje Orlenu, Dino i Allegro, notując dużo mniej okazałe zwyżki.

Chętnych do zakupów nie brakuje także na szerokim rynku akcji, gdzie zdecydowaną przewagę mają drożejące spółki. Patrząc pod kątem poszczególnych segmentów, nieco większym zainteresowaniem cieszą się papiery firm o średniej kapitalizacji, co przełożyło się na nowy rekord indeksu mWIG40. W tym gronie najbardziej okazałą zwyżką mogą pochwalić się akcje Auto Partnera, drożejąc o ponad 6 proc. Do zakupów przekonały inwestorów lepsze od oczekiwań wstępne wyniki kwartalne spółki.