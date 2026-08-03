Ale jeszcze w końcu ubiegłego tygodnia sekretarz skarbu USA Scott Bessent komentując ruchy na rynku jena po pierwszej interwencji z czwartku, dał do zrozumienia, że kierunek jest słuszny, bo jen jest niedowartościowany. Wygląda więc na to, że dalsze ruchy są możliwe, czego nie wykluczyła japońska ministra finansów Katayama - dzisiaj nad ranem USDJPY spadł poniżej 155,50. Niemniej do tych ruchów by nie doszło, gdyby nie zaskakująco mało "jastrzębie" posiedzenie FED w lipcu. Czy wiarygodność Kevina Warsha spadła, czy jest to też element szerszego planu zmian, które nadchodzą? New York Times ujawnił w piątek powołując się na cztery źródła w FED, że na ostatnim posiedzeniu z ust prezesa miała paść propozycja zmniejszenia liczby posiedzeń w roku (odejście od trybu decyzyjnego spotkania, co 6 tygodni), oraz ograniczeń, co do liczby konferencji prasowych. Ma to wpisywać się w nową filozofię zakładającą, że FED mniej skupia się na "szumie rynkowym" i podejmuje bardziej stanowcze decyzje. Dla rynków może to jednak oznaczać większą, niż dotychczas zmienność wokół zaplanowanych posiedzeń (tak jak ostatnio?). Warto też zastanowić się na ile decydenci w FED będą mieć rzeczywiście czas na przemyślane decyzje, skoro w weekend dwóch członków FED -Barkin i Musalem wyraziło bardziej "jastrzębie" poglądy. Pierwszy miał stwierdzić, że do decyzji o poparciu trzech członków FOMC optujących za podwyżką stóp było "blisko" (close-call), a drugi przyznał, że ostatnie podbicie rentowności obligacji to sygnał dla FED, że ten musi odbudować swoją wiarygodność przez... podwyżki stóp procentowych.

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Poniedziałek przynosi jednak pozytywny flow na rynkach. Wpływ na to ma między innymi taniejąca ropa naftowa po kolejnym TACO w wydaniu Donalda Trumpa. Prezydent USA miał wycofać się z "największego w historii" ataku na Iran, a przedstawiciele Teheranu mają rozważać możliwość powrotu do stołu rozmów. W kalendarzu makro mamy dzień z lipcowymi danymi PMI dla przemysłu. Uwagę zwraca gorszy odczyt z Chin - wskaźnik RatingDog spadł do 50,9 pkt. przy prognozie 51,5 pkt. Z kolei dane z Eurostrefy były zbliżone do rynkowej projekcji - 51,9 pkt. wobec 52,0 pkt. i 51,4 pkt. odnotowanych w czerwcu. Przed nami jeszcze dane z Wielkiej Brytanii (godz. 10:30), oraz USA (15:45). O godz. 16:00 spłyną z kolei dane ISM.

EURUSD - pozostajemy powyżej 1,15

Para EURUSD ma szanse na dobre zagościć ponad poziomem 1,15, co ma też swoje znaczenie w średnim terminie - dalsze wzrosty EURUSD w perspektywie sierpnia. Dzisiaj widać delikatną korektę (podobnie jak na innych parach z USD), ale obserwowane podbicie USD ma czysto techniczny charakter. Przed nami popołudniowe dane makro z USA (indeksy PMI i ISM dla przemysłu), a w kolejnych dniach rynek będzie zwracał uwagę na szereg danych z rynku pracy, które zwieńczy piątkowa publikacja NFP. Odczyty musiałyby być bardzo dobre (a nie tylko przeciętne), aby móc na powrót aktywować "jastrzębie" oczekiwania wobec FED.

Foto: GG Parkiet

Wykres dzienny EURUSD

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ