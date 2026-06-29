Podczas odbywającego się w poniedziałek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy PKO Banku Polskiego przyjęto uchwałę, zgodnie z którą zysk za 2025 r. (przekraczający 10,2 mld zł) został podzielony tak, że ponad 7,6 mld zł (niemal 75 proc.) przeznacza się na wypłatę dywidendy. Reszta (ok. 2,5 mld zł) ma być przeznaczone na kapitał rezerwowy.

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Wypłata dywidendy PKO BP w sierpniu

Tym samym na jedną akcję dywidenda wyniesie 6,14 zł. Dzień dywidendy ustala się na 5 sierpnia br., a termin jej wypłaty - 13 sierpnia 2026 r.

Poziom dywidendy jest spójny z tym deklarowanym przez zarząd i radę nadzorczą banku i - jak przekonuje PKO BP - pozwala na zachowanie zasady ostrożnego zarządzania bankiem i zapewnienia minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, wynikających z przepisów prawa i wymogów regulacyjnych.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. W 2025 r. grupa kapitałowa banku wypracowała rekordowe 10 mld 682 mln zł zysku netto. Sam bank miał zysk netto przekraczający 10,2 mld zł.