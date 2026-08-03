Ostatni tydzień przyniósł bardzo silne przetasowania na mapie sektorowej, a w perspektywie dwóch tygodni zmiana układu sił jest jeszcze bardziej widoczna. Największymi wygranymi zostały gry, które wzrosły o 9,64 proc. Siła trendu relatywnego poprawiła się aż o 92 p.p., do +38 proc. a pozycja relatywna wzrosła o 1,42 σ, do +0,62 σ. Tak szeroka poprawa, widoczna jednocześnie w cenie, trendzie i pozycji względem rynku, wyraźnie przesuwa sektor w stronę liderów.

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Foto: parkiet.com

Bardzo dobrze zachowały się również odzież (+7,58 proc.), informatyka (+6,92 proc.) oraz banki (+5,48 proc.). Informatyka zwiększyła siłę trendu o 62 p.p., do +69 proc. natomiast odzież poprawiła pozycję relatywną do +0,94 σ, najwyższej wartości w zestawieniu. Formę utrzymuje także motoryzacja. Sektor kontynuuje wzrosty, ma maksymalną siłę trendu (+100 proc.) i od ponad miesiąca pozostaje w prawej górnej ćwiartce mapy relatywnej.

Na drugim biegunie znalazły się paliwa, które jeszcze dwa tygodnie temu należały do najmocniejszych sektorów. Spadek o 5,01 proc. przełożył się na obniżenie pozycji relatywnej aż o 1,89 σ, do okolic zera. Słabo wyglądają również górnictwo i chemia, z siłą trendu na poziomie -85 proc. W dolnej części zestawienia pozostają także sektor spożywczy i energia.

Foto: parkiet.com

WIG – Informatyka przed szansą na wyższe poziomy

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się informatyce. Kurs wybił się ponad opór w okolicy 10000 pkt, a poprawa jest widoczna zarówno w sile trendu, jak i pozycji relatywnej. Najbliższą przeszkodą pozostaje rejon 10800 pkt, gdzie przebiega górne ograniczenie kanału wzrostowego i znajduje się szczyt z października ubiegłego roku. Obraz techniczny wygląda dobrze, ale dopiero zachowanie kursu przy tym oporze pokaże, czy sektor ma wystarczająco dużo siły, aby kontynuować wzrosty.