Decyzja akcjonariuszy jest zgodna z rekomendacją zarządu i odzwierciedla bardzo dobrą sytuację finansową Grupy PTWP. Po realizacji tegorocznej wypłaty łączna wartość dywidend przekazanych akcjonariuszom za lata 2021–2025 przekroczy 34 mln zł.

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– Za nami wyjątkowo udany rok, w którym osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe i zrealizowaliśmy największe w historii Grupy transakcje akwizycyjne. Decyzja akcjonariuszy potwierdza, że PTWP pozostaje spółką konsekwentnie dzielącą się efektami wzrostu z właścicielami. Wypłata dywidendy jest możliwa dzięki bardzo dobrej kondycji finansowej Grupy, wysokiej pozycji gotówkowej oraz skutecznej realizacji strategii rozwoju – powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP.

W 2025 r. Grupa PTWP osiągnęła najlepsze wyniki w swojej historii. Skonsolidowane przychody wzrosły do 132,5 mln zł, EBITDA wyniosła 26,7 mln zł, a zysk netto osiągnął 20,2 mln zł. Na wyniki wpłynęły zarówno rozwój organiczny działalności, jak i przeprowadzone akwizycje, w tym przejęcie Gremi Media oraz zakup Elamed Media Group.

– Po rekordowym 2025 r. nie zwalniamy tempa. Skala biznesu PTWP jest dziś znacząco większa niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu, a prowadzone działania integracyjne i inwestycyjne mają przygotować nas do dalszego wzrostu w kolejnych latach. Widzimy potencjał zarówno w rozwoju organicznym, jak i w wykorzystaniu synergii wynikających z przeprowadzonych przejęć. Naszym celem pozostaje konsekwentne zwiększanie wartości Grupy i budowanie trwałej wartości dla akcjonariuszy – podkreśla Wojciech Kuśpik.

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PTWP zmienia program motywacyjny i rezygnuje ze skupu akcji własnych

Podczas obrad akcjonariusze zatwierdzili również zmiany w programie motywacyjnym dla menedżerów i kluczowych pracowników. Przyjęte rozwiązania doprecyzowują zasady jego funkcjonowania, potwierdzając podział na dwa niezależne etapy obejmujące lata obrotowe 2026 i 2027. Dla każdego z nich odrębnie określane będą kryteria finansowe, warunki uczestnictwa oraz cena emisyjna akcji. Zmiany, przygotowane przez zarząd podczas prac nad regulaminem, mają zwiększyć przejrzystość zasad oraz lepiej powiązać wynagrodzenie kadry zarządzającej z realizacją celów biznesowych i wzrostem wartości Grupy. Inicjatywa zakłada możliwość objęcia łącznie do 81 596 akcji nowej emisji i ma wspierać długoterminowy rozwój spółki. W ramach pierwszego etapu (rok obrotowy 2026) warunkiem przyznania uprawnień będzie osiągnięcie skonsolidowanego zysku brutto na poziomie co najmniej 20 mln zł.

Walne zgromadzenie zdecydowało także o uchyleniu uchwały z 30 czerwca 2025 r. dotyczącej skupu akcji własnych. Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu, według którego przy obecnych notowaniach giełdowych i uwarunkowaniach rynkowych dalszy buy-back nie znajduje uzasadnienia. Dzięki temu środki zgromadzone wcześniej w kapitale rezerwowym mogły zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.

PTWP SA, spółka matka Grupy PTWP, działa od 1995 r. i koncentruje się na działalności mediowej, organizacji wydarzeń biznesowych oraz zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Spodek w Katowicach. Grupa jest wydawcą m.in. portali wnp.pl, rynekzdrowia.pl, farmer.pl i pulsHR.pl. Od 2024 r. PTWP SA jest notowana na głównym rynku GPW. W 2025 r. Grupa przejęła większościowy pakiet akcji Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, a na początku 2026 r. sfinalizowała zakup Elamed Media Group.