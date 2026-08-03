Z tego artykułu dowiesz się: Z czego wynika, że na liście ponad 320 dostawców aktywów cyfrowych z licencją MiCA brakuje polskich firm.

Na jakich zasadach największe globalne platformy świadczą usługi klientom w Polsce i skąd pochodzą ich licencje.

Jak unijne regulacje zmieniają krajobraz rynkowy i co staje się nowym polem konkurencji dla giełd.

Dlaczego przyszłość branży zależy od budowy kompleksowych, zintegrowanych ekosystemów finansowych.

Ponad 320 dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi (CASP) posiadało autoryzację umożliwiającą świadczenie usług w całej UE oraz EOG (na zasadzie tzw. passportingu). Warto jednak rozróżnić dwie rzeczy. Autoryzacje CASP to liczba wpisów/autoryzowanych podmiotów w rejestrze ESMA. Nie wszystkie z nich są giełdami kryptowalut – obejmują również podmioty świadczące usługi przechowywania (custody), brokerów, platformy wymiany, operatorów transferów, doradców i zarządzających portfelami aktywów cyfrowych.

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Na dziś liczba licencji MiCA/CASP wydanych przez KNF wynosi... 0

Jest to dość nietypowa sytuacja na tle UE. Choć okres przejściowy MiCA zakończył się 1 lipca, Polska przez długi czas nie miała krajowych przepisów umożliwiających wydawanie zezwoleń CASP. W efekcie wiele polskich firm, które chciały działać zgodnie z MiCA, ubiegało się o licencje w innych państwach członkowskich, takich jak Litwa, Holandia czy Niemcy, a następnie świadczą usługi w Polsce na zasadzie unijnego paszportowania.

Brak licencji wynika z opóźnień legislacyjnych w Polsce, tj. braku wejścia w życie krajowej ustawy wdrażającej unijne rozporządzenie MiCA oraz braku formalnych kompetencji urzędu.

W praktyce oznacza to, że kilkadziesiąt podmiotów działających na polskim rynku korzysta z licencji uzyskanych w innych krajach UE i notyfikowanych do świadczenia usług w Polsce, a ich liczba stale rośnie wraz z kolejnymi zgłoszeniami paszportowymi.

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Obecnie nie istnieje publiczny, oficjalny wykaz „CASP świadczących usługi w Polsce” publikowany przez KNF. MiCA działa na zasadzie jednolitego paszportu – po uzyskaniu zezwolenia w jednym państwie UE/EOG firma może notyfikować świadczenie usług w innych krajach, ale ESMA nie udostępnia prostego rejestru filtrowanego według kraju docelowego świadczenia usług.

Wśród największych platform obsługujących polskich klientów dominują licencje wydane przez Maltę (OKX Europe, Crypto.com, Foris DAX MT Ltd, Gemini, Gate.io, Blockchain.com), Irlandię (Coinbase, Kraken), Niemcy (Bitpanda), Luksemburg (Bitstamp) i Łotwę (Paybis).

Malta stała się szczególnie popularną jurysdykcją dla dużych giełd kryptowalut, natomiast Niemcy i Irlandia przyciągają podmioty o bardziej instytucjonalnym profilu.

Coraz większe znaczenie zakresu oferowanych usług

MiCA wprowadziła wspólne zasady funkcjonowania rynku aktywów cyfrowych w Europie, wzmacniając ochronę użytkowników oraz umożliwiając świadczenie usług w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie jednej licencji. W efekcie regulacje przestają być głównym wyróżnikiem platform kryptowalutowych.

Coraz większego znaczenia nabiera zakres oferowanych usług oraz to, czy dana platforma jest w stanie stać się głównym miejscem zarządzania aktywami cyfrowymi użytkownika.

Kolejny etap rozwoju rynku będzie zależał przede wszystkim od budowy kompleksowych, regulowanych ekosystemów finansowych. Konkurencja przenosi się z samego handlu kryptowalutami na szerszą ofertę obejmującą inwestowanie, płatności, produkty typu Earn, staking oraz inne usługi finansowe.

Celem nie jest już jednorazowe pozyskanie klienta, ale stworzenie środowiska, w którym użytkownik będzie mógł kupować, inwestować, zarabiać i wykorzystywać aktywa cyfrowe bez konieczności korzystania z wielu różnych platform.

Ten kierunek jest już widoczny w strategiach największych europejskich giełd. Obok regulowanego handlu rozwijają one ofertę produktów inwestycyjnych, usług płatniczych, kart oraz kolejnych usług finansowych dostępnych w ramach jednej platformy.

OKX jest jednym z przykładów tej zmiany. Oprócz regulowanego handlu spot rozwija ekosystem obejmujący produkty Earn, liquid staking, rozwiązania płatnicze OKX Pay, funkcjonalność kart oraz instrumenty X-Perps regulowane zgodnie z MiFID II dla uprawnionych użytkowników w Europie.

W efekcie konkurencja przestaje dotyczyć wyłącznie możliwości zawarcia transakcji. Coraz większe znaczenie ma zdolność do stworzenia kompleksowego środowiska, w którym użytkownik może zarządzać swoimi aktywami w jednym miejscu.

– MiCA stworzyła wspólne ramy regulacyjne dla europejskiego rynku aktywów cyfrowych. Teraz, gdy rynek dojrzewa, o przewadze poszczególnych platform będzie coraz częściej decydować jakość produktów oraz doświadczenie użytkownika, a nie wyłącznie posiadanie licencji. Użytkownicy będą wybierać rozwiązania, które łączą zaufanie z szerokim, zintegrowanym ekosystemem usług – mówi Erald Ghoos, CEO OKX Europe.