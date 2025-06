Sto spółek wartych giełdy. Kto zdecyduje się na debiut?

W grupie firm niegiełdowych znaleźliśmy kilkanaście podmiotów, które w przeszłości były notowane. To m.in. Pelion, Synthos, Sokołów, Qemetica, Mondi, Cersanit, Indykpol, Ergis czy Ferro.

Foto: GG Parkiet

W latach 2015–2024 z rynku głównego zniknęło 190 spółek, a zadebiutowało 128 (gros stanowiły przeprowadzki z NewConnect). Przyczyny delistinów są różne. Najczęściej było to pokłosie decyzji dominujących akcjonariuszy. Stwierdzili, że warto skupić akcje oraz że koszty związane ze statusem spółki giełdowej w ich przypadku przeważają nad korzyściami. W samym 2024 r. z rynku głównego wycofano 11 spółek. Od początku 2025 r. sześć. Wśród nich jest Comarch, który został przejęty przez fundusz CVC. Z drugiej strony cieszy fakt, że giełda nadal jest dla funduszy PE ciekawą opcją wyjścia z inwestycji, o czym świadczą ostatnie IPO Żabki i Diagnostyki.

Czytaj więcej Firmy Giełdowe spółki są filarem polskiej gospodarki Wzięliśmy pod lupę kilkaset największych firm działających w Polsce. Niespełna jedną czwartą z nich stanowią spółki giełdowe, ale to właśnie one odpowiadają za lwią część całkowitych przychodów i zysków. To pokazuje, że giełda premiuje efektywność biznesu.

GPW zachęca emitentów

– Fakt, że 24 proc. firm z Listy 500 to spółki notowane na GPW, pokazuje, że rynek kapitałowy realnie wspiera rozwój największych przedsiębiorstw. Ale to także sygnał, że wciąż mamy sporo do nadrobienia. W bardziej rozwiniętych gospodarkach udział firm publicznych w gronie liderów jest znacznie wyższy – mówi dyrektor działu rynku pierwotnego GPW, Izabela Mikołajczyk. Dodaje, że w Polsce działa wiele dynamicznych, prywatnych spółek, które mogłyby z powodzeniem debiutować. A rosnące indeksy, dobre wyceny i stabilne fundamenty gospodarki tworzą dziś sprzyjające warunki do nowych debiutów.

– Chcemy, by GPW była oczywistym wyborem dla firm planujących ekspansję, zwłaszcza tych, które działają w obszarach odpowiadających globalnym megatrendom: od transformacji energetycznej, przez innowacje i robotykę, po life science czy sektor obronny. Mamy już wiele przykładów spółek, które dzięki środkom pozyskanym z rynku zrealizowały ambitne strategie i wyskalowały działalność – mówi Mikołajczyk.