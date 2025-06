Grupa Arlen chce szybko zakończyć ofertę akcji. Co ciekawego w prospekcie?

Zapisy w transzy inwestorów detalicznych będą prowadzone od 4 do 11 czerwca br. po cenie maksymalnej. Intencją sprzedającego jest zaoferowanie w tej transzy ok. 10–20 proc. walorów proponowanych na sprzedaż. Budowa księgi popytu wśród instytucji także ruszyła w środę. Potrwać ma do 12 czerwca. Ostateczna cena akcji zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 13 czerwca br.

Radary polskich funduszy

To dopiero druga w tym roku oferta publiczna w Warszawie po IPO Diagnostyki. Konrad Księżopolski, dyrektor wykonawczy w dziale fuzji i przejęć Haitong Banku, jest zdania, że choć ogólna atmosfera na warszawskiej giełdzie nie sprzyja w tym momencie debiutom małych i średnich firm, to w wypadku tej konkretnej spółki popyt na akcje powinien się znaleźć.

– Wyniki wyborów prezydenckich nieco zwiększyły niepewność polityczną w Polsce, co może mieć w krótkim terminie przełożenie także na sentyment inwestycyjny, ale także nie musi. Niedawna historia pokazuje, że największym zainteresowaniem cieszą się naprawdę duże oferty akcji, a nie małe wynoszące 100–150 mln zł. Takie, które są w stanie przyciągnąć fundusze zagraniczne – komentuje Konrad Księżopolski ogólny klimat na GPW.

– Jednak Arlen z wielkością oferty na poziomie powyżej 250 mln zł i kapitalizacją sięgającą około 800 mln zł powinien wpaść na radary krajowych funduszy. Dodatkowo Arlen ze swoją działalnością firmy specjalistycznej i historią inwestycyjną wpisującą się w jeden z najważniejszych tematów dyskusji polityczno-gospodarczej, czyli dozbrajanie Europy, może przyciągnąć uwagę krajowych funduszy inwestycyjnych. Instytucje nie powinny przejść obok obojętnie – uważa Konrad Księżopolski. – Biorąc pod uwagę wielkość oferty i oczekiwaną kapitalizację, byłby to już zauważalny gracz w indeksie sWIG80 – dodaje.