Prezes Jakub Swadźba: Diagnostyka gotowa do kolejnych przejęć

W jaki sposób sztuczna inteligencja może wam pomóc?

Ma ona szczególne znaczenie w obszarze obsługi klienta. Kiedyś do naszej firmy trudno było się dodzwonić, aby otrzymać informację. Obecnie chatboty i voiceboty, dzięki sztucznej inteligencji, odpowiadają na pytania, przez co nie ma żadnych „kolejek”. Obecnie stosujemy też sztuczną inteligencję do tego, by wstępnie interpretowała wyniki badań. W przyszłości może ona także podpowiadać, które wyniki są szczególnie istotne, tworzyć spersonalizowane profile zestawów badań, które dla danych objawów, danej osoby, w określonym wieku będą optymalne. Chcemy też wchodzić w tzw. rynek longevity, czyli chcemy działać profilaktycznie. Trzymamy się bowiem dewizy, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć.

Profilaktyka stanie się nową, ważną nogą biznesową waszej firmy?

Ona tak naprawdę już jest dla nas bardzo istotna, bo diagnostyka jest częścią profilaktyki. My dodatkowo chcemy też bardziej iść w kierunku sprofilowanego doradztwa dla ludzi zdrowych, którym będziemy podpowiadali, co mają robić, by żyć dłużej i być zdrowym. Chcemy też dać możliwość sprawdzania, czy faktycznie się to udaje. Najnowocześniejszym narzędziem do takiej kontroli są zegary biologiczne, które mówią nam o wieku naszego organizmu i o tym, czy starzeje się on szybciej, czy wolniej. Chcemy mierzyć stan zdrowia i postępy w celu spowolnienia procesu starzenia.

Dzisiaj stawiacie głównie na rynek B2B czy bardziej B2C?

W ostatnich latach bardziej skupiliśmy się na obszarze B2C, co nie oznacza, że zaniedbujemy B2B. Lekarze w naturalny sposób wiedzą i znają te badania i ta współpraca była ugruntowana w poprzednich latach. Sami ludzie też zdają sobie sprawę, że badania są naprawdę istotne.

A co z dywidendą?

Chcemy się dzielić zyskiem. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę około 50 proc. zysku. Chcemy podzielić się już zyskiem, który osiągnęliśmy w ubiegłym roku.