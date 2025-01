Akcje Diagnostyki w IPO. Są drogie czy tanie?

Rosnące wyniki spółek z branży medycznej są pochodną kilku czynników. Co ważne, charakter tych czynników jest długookresowy. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia systematycznie rosną, co ma związek z trendami demograficznymi. Rośnie też świadomość dotycząca zdrowia i profilaktyki, co jest motorem napędowym prywatnych placówek odpowiadających na popyt, którego nie jest w stanie zaspokoić publiczna służba zdrowia (długie kolejki do specjalistów). Według szacunków Bain & Company całkowite wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce wyniosły 54 mld euro w 2023 r. Rząd deklaruje zwiększenie publicznych wydatków do 8 proc. PKB do 2027 r., co stanowi wzrost o niespełna 1 pkt proc. wobec 2023 r. (7,1 proc.). W krajach zachodnioeuropejskich odsetek ten jest teraz rzędu 9–11 proc. Rośnie popyt i podaż dostępnych usług, ale również ich cena, co też zwiększa wartość rynku. Średnie ceny medycznych badań laboratoryjnych w Polsce są znacznie niższe niż w Europie Zachodniej.

Konkurentem Diagnostyki w segmencie badań obrazowych jest giełdowy Voxel. Działa na rynku usług medycznych od 2005 r. Zadebiutował na NewConnect 11 października 2011 r., sprzedając akcje w ofercie publicznej po 19 zł. 23 października 2012 r. spółka przeniosła się na rynek główny. Jej notowania poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym, co jest skorelowane z rosnącą skalą biznesu i wynikami. Od wejścia na NewConnect stopa zwrotu z akcji wynosi 634 proc.

Diagnostyka działa w dwóch segmentach. Jest zdecydowanym liderem w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Ma ponad 1100 punktów pobrań krwi i 156 laboratoriów. Rynek ten powinien rosnąć rocznie w tempie około 10 proc. Spółka rozpycha się też na perspektywicznym i mocno rozdrobionym rynku diagnostyki obrazowej, gdzie prognozowana roczna dynamika sięga 11 proc.

Diagnostyka zamierza przejmować rocznie około dziesięciu (raczej niewielkich) podmiotów z sektora diagnostyki laboratoryjnej. Szykuje się też do przejęć podmiotów średniej wielkości zajmujących się badaniami obrazowymi. Reprezentantami tego segmentu są m.in. Medicover (właściciel Synevo) oraz giełdowe spółki Voxel (więcej w ramce poniżej) i Neuca. Bazowym biznesem Neuki jest wprawdzie dystrybucja farmaceutyków, ale rozwija ona też sieć przychodni lekarskich i badań klinicznych. Wskaźniki ceny do zysku oraz EV/EBITDA dla Diagnostyki są niższe niż mediana mnożników dla krajowych firm z tej grupy.