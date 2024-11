Rynek IPO na rozdrożu. Ważą się losy kolejnych ofert publicznych

Od stycznia na rynku głównym GPW zadebiutowało sześć spółek, ale pięć stanowiły przeprowadzki z NewConnect. Jedyną nową firmą była Żabka, która weszła na parkiet 17 października, przeprowadzając czwartą co do wartości ofertę w historii naszego rynku. Akcje sprzedawała po 21,5 zł. Kurs jest poniżej ceny z IPO. W poniedziałek, przed publikacją wyników za III kwartał (miały się pojawić po sesji), akcje taniały o około 1 proc., do 21,2 zł, przy najwyższym na GPW obrocie. Tylko w pierwszej połowie sesji właściciela zmieniły akcje o wartości przekraczającej 70 mln zł, najwyższej na całym rynku.

Co zrobią debiutanci

Tuż po debiucie Żabki z IPO wystartowała technologiczna firma Transition Technologies, ale jej oferta o wartości 80 mln zł została zawieszona.

– Pogarszające się w ostatnim czasie nastroje inwestorów na rynku giełdowym przełożyły się na niesatysfakcjonujący poziom cen w ofertach składanych przez inwestorów instytucjonalnych – uzasadniał Sebastian Sokołowski, prezes TTMS. Podkreślił, że zawieszenie IPO nie wpływa na strategię spółki.

– Będziemy obserwować sytuację rynkową, by w sprzyjającym momencie wrócić do oferty – zasygnalizował.