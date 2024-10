Czy TTMS wypełni pustkę po Comarchu?

Piątek jest ostatnim dniem zapisów na akcje TTMS w transzy dla inwestorów detalicznych. Spółka oferuje do 2,4 mln akcji po cenie maksymalnej 35 zł, co daje łączną wartość oferty na poziomie 84 mln zł. To z kolei przekłada się na wycenę całej spółki wynoszącą blisko 340 mln zł

Debiut TTMS zbiega się w czasie z zejściem z parkietu po ponad 25 latach krakowskiego Comarchu. Obie spółki reprezentują branżę informatyczną, co rodzi naturalne pytanie – czy debiutant będzie w stanie wypełnić pustkę w portfelach inwestorów? Sam zarząd TTMS nie kryje, że liczy na taki scenariusz. Analitycy przyznają, że może on mieć sens w zasadzie tylko dla inwestorów detalicznych lub mniejszych inwestorów instytucjonalnych, którzy sprzedali akcje Comarchu w wezwaniu i dysponują teraz gotówką. Wielkość oferty TTMS w transzy inwestorów instytucjonalnych to tylko ok. 70–74 mln zł. Dla porównania w wezwaniu inwestorzy sprzedali akcje Comarchu warte ok. 1,6 mld zł. Trzeba mieć na uwadze, że Comarch zarówno pod względem kapitalizacji, jak i przychodów był znacznie większą firmą, uczestnikiem indeksu mWIG40. Z drugiej strony przyszły debiutant może się pochwalić efektowniejszym wzrostem biznesu. Średnioroczne tempo wzrostu przychodów TTMS za ostatnie trzy lata to 30 proc. Jednocześnie firma odnotowuje wyraźnie wyższe marże, sięgające w przypadku marży EBIT kilkunastu procent. Podobnie jednak jak Comarch może się pochwalić regularnymi wypłatami dywidendy. Za 2023 r. TTMS wypłacił 12 mln zł dywidendy, wypłaty za lata 2022 i 2021 wyniosły odpowiednio 14 i 16 mln zł. W kolejnych latach spółka planuje nadal dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Za rok 2024 i lata następne zarząd TTMS zamierza, w zależności od sytuacji finansowej spółki, rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 50 proc. zysku netto spółki uzyskanego w danym roku obrotowym, o ile nie zaistnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub nie wystąpią znaczące potrzeby kapitałowe spółki, w tym związane z realizacją akwizycji stanowiącej cel oferty.

Sensowniejsze wydaje się porównanie TTMS do mniejszych podmiotów IT notowanych na warszawskiej giełdzie, takich jak np. Ailleron, z którym łączy spółkę nie tylko zbliżony poziom wyników (choć rentowność operacyjna Ailleronu jest nieco niższa) i regularna dywidenda, ale też globalny charakter biznesu i wzrostowa strategia oparta na przejęciach. Aktualnie Ailleron wyceniany jest na giełdzie na ok. 250 mln zł.

TTMS to tzw. software house, która realizuje projekty zleceniodawców. Jest globalnym dostawcą zaawansowanych usług informatycznych dla korporacji międzynarodowych. Swoje usługi świadczy na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych, będących zaawansowaną formą outsourcingu. Spółka stawia na ekspansję międzynarodową, celując w przejęcia zagranicznych spółek IT. Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł środków pozyskanych oferty. Głównym motorem wzrostu TTMS mają być akwizycje na rynkach Europy Zachodniej.