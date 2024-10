TTMS i pięć głównych czynników ryzyka

Kolejna grupa czynników ryzyka związana jest z otoczeniem konkurencyjnym TTMS, które może wpływać na rynek oferowanych przez spółkę usług informatycznych poprzez m.in. świadczenie usług po niższych cenach, pojawienie się nowej konkurencji czy niedostosowanie się spółki do zmieniających się trendów i oczekiwań klientów. Ponadto koniunktura na rynku IT w pewnym stopniu zależna jest od czynników zewnętrznych, na które grupa nie ma wpływu. Zarząd TTMS zauważa, że mimo negatywnych czynników występujących w 2023 r., wyniki spółki były lepsze niż porównywalnych firm IT działających w analogicznym segmencie, co świadczy o dużej odporności spółki i jej modelu biznesowego na zmiany koniunktury.

Ryzykowna może też być strategia rozwoju grupy, która w dużej mierze opiera się o akwizycje. W ich przypadku trzeba się liczyć z tym, że mogą nie przynieść oczekiwanych korzyści, a koszty z nimi związane mogą zostać niedoszacowane. Warto jednak wziąć pod uwagę, że spółka ma już za sobą pewne doświadczenia w przejmowaniu innych podmiotów. Na początku tego roku przejęła szwajcarską spółkę Pixel Plus, a w 2021 r. kupiła duńską firmę ConCor (obecnie TTMS Nordic), które weszły w skład grupy. – W Danii i Szwajcarii już z sukcesem dokonaliśmy dwóch pierwszych transakcji. Jak pokazały te doświadczenia, nasza siła to dobre dopasowanie spółek włączanych do grupy, co pozwala w szybkim tempie, wyraźnie i obopólnie poprawiać wyniki – podkreśla szef TTMS.