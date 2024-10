Kiedy i gdzie można kupić akcje TTMS?

Przyjmowanie zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych potrwa do 25 października 2024 r. Zapisy na akcje przyjmują: Ipopema Securities, DM BOŚ i BM mBanku.

Reklama

Ile kosztują akcje TTMS?

Inwestorzy indywidualni składają zapisy po cenie maksymalnej wynoszącej 35 zł. Liczba akcji w ramach jednego zapisu nie może być większa niż 240 tys. Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis na akcje. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10-15 proc. oferty, a dla inwestorów w ramach transzy pracowniczej - 1,5 proc. oferowanych akcji. Największa część oferty skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych i inwestorów w transzy pracowniczej zostanie ustalona po zbudowaniu księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zostanie opublikowana 29 października. Z kolei na 31 października przewidziano przydział akcji dla inwestorów indywidualnych i w transzy pracowniczej. Debiut spółki na warszawskiej giełdzie planowany jest ok. 15 listopada br.

Czytaj więcej Technologie TTMS idzie na giełdę po 80 mln zł na zagraniczne przejęcia Spółka będąca globalnym dostawcą usług informatycznych dla korporacji międzynarodowych chce rosnąć poprzez przejęcia. Ruszyły właśnie zapisy na jej akcje oferowane w ramach IPO.

Czym zajmuje się TTMS?

TTMS Spółka prowadzi działalność na rynku IT. Jest globalnym dostawcą zaawansowanych usług informatycznych dla korporacji międzynarodowych. Swoje usługi świadczy w oparciu o długoterminowe kontrakty, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych, będących zaawansowaną formą outsourcingu. Funkcjonuje na wielu rynkach zagranicznych poprzez spółki lub przedstawicielstwa handlowe, działając w oparciu o lokalną kadrę techniczną, sprzedażową i menedżerską. Obecna ekspozycja geograficzna Grupy obejmuje Malezję, Wielką Brytanię, Danię i kraje nordyckie, Szwajcarię oraz Indie. W Polsce operuje w 8 lokalizacjach; Na całym świecie zatrudnia ponad 800 osób.

Jakie plany ma TTMS?

Zarząd TTMS stawia na ekspansję międzynarodową celując w przejęcia zagranicznych spółek IT. Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć kwotę do ok. 68 mln zł środków pozyskanych oferty. Spółka ma już za sobą dwie akwizycje. Na początku tego roku przejęła szwajcarską spółkę Pixel Plus, a w 2021 r. kupiła duńską spółkę ConCor (obecnie TTMS Nordic). Głównym motorem wzrostu TTMS mają być akwizycje na rynkach Europy Zachodniej. Rozwój Grupy koncentruje się na trzech regionach: krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji. Zarząd rozpoczął już poszukiwanie potencjalnych spółek spełniających kryteria dla akwizycji planowanych na 2025 r. W dalszej perspektywie spółka planuje przejęcia także w USA oraz w Azji i Australii.