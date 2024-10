Zgodnie z opublikowanym prospektem emisyjnym, zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 35 zł i potrwają do 25 października 2024 r.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 21–28 października. Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji nastąpi 29 października. Zapisy w transzy w transzy dużych inwestorów instytucjonalnych będą w dniach 29-30 października. Przydział akcji ma nastąpić 31 października. Debiut spółki na giełdzie planowany jest ok. 15 listopada.

TTMS potrzebuje gotówki na przejęcia

Podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie akwizycji. Spółka postrzega przejmowanie podmiotów na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w Europie Zachodniej, jako szansę na przyspieszony rozwój grupy. Na przejęcia zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł, na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG, do którego doszło na początku 2024 r. - do ok. 10 mln zł, a pozostałą część wpływów z oferty - do ok. 2 mln zł - na rozbudowę zespołów deweloperskich. - Jesteśmy polskim software housem, który działa globalnie, wspierając cyfrową transformację największych, międzynarodowych firm z wymagających sektorów. Przyjęty i konsekwentnie realizowany model biznesowy pozwala nam rozwijać się szybko, również poprzez zagraniczne przejęcia. Widzimy potencjał, aby dalej dynamicznie rosnąć poprzez zwiększanie obecności na rozwiniętych rynkach. To właśnie na akwizycje chcemy pozyskać kapitał od inwestorów – wyjaśnia Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

– Analizujemy potencjalne podmioty do przejęcia na wybranych rynkach zagranicznych – interesuje nas zwłaszcza Europa Zachodnia. W Danii i Szwajcarii już z sukcesem dokonaliśmy transakcji M&A. Jak pokazały te doświadczenia, nasza siła to dobre dopasowanie spółek włączanych do Grupy, co pozwala w szybkim tempie, wyraźnie i obopólnie poprawiać wyniki – dodaje.