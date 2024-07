Żabka odkrywa karty. Jakie ma wyniki i plany?

O Żabce w ostatnich miesiącach zrobiło się głośno w kontekście planowanego - według nieoficjalnych informacji – już na wrzesień debiutu spółki na warszawskiej giełdzie. Na parkiet wprowadzić ją chce fundusz CVC Capital Partners. Jeśli potwierdzą się rynkowe doniesienia, kapitalizacja Żabki może wynieść od 7,5 do 8 mld USD, czyli 30-32 mld zł. Z kolei wartość samej oferty publicznej miałaby sięgnąć od 4 do 6 mld zł. Na obecnym, fatalnym rynku IPO (w 2024 r. na GPW nie pojawiła się żadna nowa spółka, pięć przeniosło się z NewConnect) tak duża wartość byłaby prawdziwym przełomem.

Jakie wyniki i plany ma Żabka?

Żabka na razie nie podaje żadnych informacji dotyczących debiutu. Natomiast można się sporo dowiedzieć o wynikach i planach spółki z opublikowanych właśnie sprawozdań finansowych za 2023 r. Wynika z nich, że na koniec grudnia roku sieć liczyła 10 014 sklepów, z tego w 2023 r. uruchomiono 1 100 nowych (a zlikwidowano 107). Żabka zamierza utrzymać dynamiczne tempo. Ze sprawozdania możemy wyczytać, że planowane są otwarcia średnio około 900 sklepów rocznie w perspektywie najbliższych pięciu lat.

W latach 2000–2022 sprzedaż sieci rosła w średniorocznym tempie 23 proc. W 2023 r. skonsolidowane przychody Żabki wyniosły 19,8 mld zł wobec 16 mld zł rok wcześniej (+24 proc.). EBITDA wzrosła do 2,74 mld zł z 2,33 mld zł, a z zysk operacyjny do 1,38 mld zł z 1,22 mld zł. Natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej spadł do 360,2 mln zł z 384,2 mln zł. Na koniec grudnia 2023 r. grupa miała 642,6 mln zł środków pieniężnych wobec 276,6 mln zł rok wcześniej.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przekroczyły 2,2 mld zł (było zbliżone do danych za 2022 r.).