"Proces rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku, przekształcając Orle Pióro Sp. z o.o. w Orle Pióro S.A. Kolejnym ważnym krokiem będzie oferta publiczna akcji […]. Szczegóły dotyczące terminu rozpoczęcia oferty przekażemy już wkrótce" - czytamy w newsletterze spółki.

Działalność wydawnicza Orlego Pióra skupia się na pismach konserwatywno-liberalnych.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów, notowana na rynku głównym GPW. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro - wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".