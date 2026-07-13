Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach przyniosła podbicie spodziewane podbicie podaży po weekendowej eskalacji napięć pomiędzy Iranem i USA. Strony powróciły do argumentów siłowych, podnosząc również agresywną retorykę dot. Ormuzu. W konsekwencji na rynku ponownie obserwujemy presję popytową na notowaniach ropy naftowej, co podbija obawy inflacyjne (a więc również docelowo monetarne) wśród inwestorów. Dodatkowo sesja w Azji, m.in. na Kospi, miała dość burzliwy charakter co dodatkowo podnosi zmienność w segmencie AI/półprzewodników. Z drugiej strony globalne indeksy nie poddały się jednak znaczącej przecenie, a wycen ropy w dalszym ciągu % jest bliżej niedawnych minimów aniżeli poziomów w szczycie eskalacji. Sugeruje to iż rynki finansowe podchodzą jednak z pewną rezerwą do aktualnych wydarzeń starając się jednak wyceniać optymistyczny, stabilizacyjny finał.

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Lokalnie, w ramach WIG20, obserwowaliśmy docelowy wzrost akcji PKN Orlen o blisko 3%. Dużą zmienność prezentowały dziś walory KGHM (wpływ zmian futures na miedź/srebro), które zakończyły obrót spadkiem o jedyne 1,13%. Na szerokim rynku obserwowaliśmy dwucyfrowej wzrosty akcji niedawnego debiutanta Liftero (NC) oraz bardzo aktywną sesję na Syn2Bio (niedawny spin-off SNT) z obrotami ponad 32 mln.

Z rynkowego punktu widzenia pomimo porannej przeceny WIG20 zakończył sesję blisko oporu na 3780 pkt. sugerując podtrzymania scenariusza wybicia i kontynuacji trendu wzrostowego. Trudno jednak zakładać aby krajowy parkiet notował zmiany w oderwaniu od rynków bazowych co podbija istotność globalnego układu risk on/off.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.