PCC Rokita i PCC SE z Duisburga podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej transakcji wniesienia do giełdowej spółki wkładu niepieniężnego w postaci firm PCC MCAA oraz MCAA SA. Oba te podmioty mają siedzibę w Brzegu Dolnym, przy czym tylko pierwszy z nich prowadzi działalność operacyjną, a drugi jest wyłącznie spółką holdingową.

PCC MCAA jest jednym z trzech producentów kwasu monochlorooctowego w Europie, w tym ultraczystego kwasu monochlorooctowego. Produkt ten ma liczne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Służy m.in. do produkcji agrochemikaliów, środków ochrony roślin, nawozów, tworzyw sztucznych, detergentów oraz farb i lakierów. Obecnie PCC MCAA buduje instalację solidyfikacji, która umożliwi zwiększenie zdolności produkcji tzw. wyrobów postaciowanych. Po zakończeniu tej inwestycji PCC MCAA może osiągnąć około 50 mln zł zysku EBITDA w 2030 r.