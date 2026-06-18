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PCC Rokita z nową emisją akcji

Giełdowa spółka i PCC SE podpisały list intencyjny dotyczący wniesienia aportem firm PCC MCAA i MCAA SA. Transakcja może wzmocnić pozycję grupy i przynieść synergie operacyjne. W grę wchodzi emisja ponad 4 mln nowych akcji.

Publikacja: 18.06.2026 06:00

PCC Rokita z nową emisją akcji

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

PCC Rokita i PCC SE z Duisburga podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnej transakcji wniesienia do giełdowej spółki wkładu niepieniężnego w postaci firm PCC MCAA oraz MCAA SA. Oba te podmioty mają siedzibę w Brzegu Dolnym, przy czym tylko pierwszy z nich prowadzi działalność operacyjną, a drugi jest wyłącznie spółką holdingową.

PCC MCAA jest jednym z trzech producentów kwasu monochlorooctowego w Europie, w tym ultraczystego kwasu monochlorooctowego. Produkt ten ma liczne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Służy m.in. do produkcji agrochemikaliów, środków ochrony roślin, nawozów, tworzyw sztucznych, detergentów oraz farb i lakierów. Obecnie PCC MCAA buduje instalację solidyfikacji, która umożliwi zwiększenie zdolności produkcji tzw. wyrobów postaciowanych. Po zakończeniu tej inwestycji PCC MCAA może osiągnąć około 50 mln zł zysku EBITDA w 2030 r.

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