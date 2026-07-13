Słowacka firma będzie odpowiedzialna za prowadzenie procesu rejestracji oraz wykonywanie obowiązków regulacyjnych związanych z dopuszczeniem produktu do obrotu na nowych rynkach - Australii oraz Nowej Zelandii, ponosząc związane z tym koszty. Jednocześnie ustalono, że łączna prognozowana wartość zamówień dotycząca obu rynków, w pierwszych pięciu latach od momentu uzyskania rejestracji, ma wynieść łącznie 4,5 mln euro. W przypadku wcześniejszej umowy z grudnia 2024 roku dotyczącej sprzedaży do Austrii, Węgier, Czech i na Słowację założono w podobnym okresie czasowym minimalny poziom zamówień na 5,55 mln euro. Prognoza przewiduje stopniowy wzrost poziomu sprzedaży na nowych rynkach w kolejnych latach obowiązywania umowy. - Uzyskanie dostępu do nowych rynków stanowi potwierdzenie wysokiej jakości naszego produktu Onko BCG 100 oraz zdolności naszej organizacji do spełniania rygorystycznych wymagań regulacyjnych. Do tego obecność w Australii i Nowej Zelandii wzmocni międzynarodową wiarygodność firmy i zwiększy rozpoznawalność marki na globalnym rynku farmaceutycznym. Dodatkowo kraje te stanowią ważny punkt odniesienia dla dalszej ekspansji w regionie Azji i Pacyfiku, otwierając możliwości rozwoju na kolejnych perspektywicznych kierunkach - podkreśla Magdalena Sierocka, dyrektor ds. eksportu Synthaverse.

Reklama Reklama

Synthaverse stawia na globalną ekspansję Onko BCG

Rozszerzenie współpracy o kolejne rynki wpisuje się w strategię globalnej ekspansji Synthaverse z Onko BCG, jednym z kluczowych produktów, który firma chce rozwijać. - Rozwinięcie współpracy ze spółką Biodrug to kolejny etap realizacji strategii rozwoju sprzedaży eksportowej produktu Onko BCG oraz dalszej dywersyfikacji działalności pod kątem geograficznym. Prowadzenie tak znaczącego projektu wspólnie ze słowacką firmą, naszym wieloletnim i sprawdzonym partnerem, znacząco zwiększa prawdopodobieństwo jego sukcesu – podsumowuje Artur Chodkowski, prezes Synthaverse

Obecnie produkt leczniczy Onko BCG zarejestrowany jest we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Rumunii, Ukrainie, Urugwaju, Bośni i Hercegowinie, Holandii, na Malcie oraz w Ekwadorze i Serbii.