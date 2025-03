Orlen udzielił grupie Azoty pożyczki na zakup surowca

Grupa Azoty Polyolefins, firma należąca do grupy kapitałowej Azoty, zawarła z Orlenem umowę pożyczki na 28 mln USD (107,3 mln zł wg. obecnego kursu NBP) na finansowanie zakupu propanu. To surowiec wykorzystywany do produkcji propylenu w nowych zakładach GA Polyolefins w Policach.

Trwa badanie due diligence GA Polyolefins przez Orlen

W umowie określono warunki udzielenia finansowania oraz zasady jego spłaty, w tym wysokość odsetek należnych Orlenowi. Jak dokładnie wyglądają te parametry, w tym na jaki okres zawarto pożyczkę, strony nie ujawniły. Wierzytelności Orlenu są zabezpieczone na wybranych aktywach GA Polyolefins. W związku z tym konieczna była też zmiana umowy zawarta pomiędzy wierzycielami 7 października 2020 r.

Azoty w opublikowanym komunikacie prasowym informują, że równolegle do podpisanej umowy pożyczki, kontynuują z Orlenem współpracę w celu ustalenia warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji zbycia polickiego zakładu. W grę wchodzi nabycie przez Orlen lub inny wskazany przez niego podmiot wszystkich lub części akcji GA Polyolefins należących do Azotów lub innej formy przeprowadzenia inwestycji. Obecnie trwa badanie due diligence GA Polyolefins przez Orlen.

Zakład w Policach wykorzystuje część posiadanych mocy

Budowa nowego zakładu w Policach formalnie nie została jeszcze ukończona, mimo że pierwotny termin realizacji tego przedsięwzięcia już dawno został przekroczony. Gdy ruszyły prace rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planowano na I kwartał 2023 r. Potem ten termin był wielokrotnie przesuwany. Z kolei 31 lipca 2024 r. GA Polyolefins podpisała z generalnym wykonawcą dwustronne protokoły warunkowego odbioru tymczasowego dla podprojektu instalacji polipropylenu i podprojektu terminala przeładunkowo-magazynowego. W efekcie nowy zakład w Policach pracuje wykorzystując jednie część posiadanych zdolności wytwórczych.