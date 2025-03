Branża chemiczna jest w bardzo trudnej sytuacji

Nie zmienia to faktu, że Azoty środki na częściową spłatę ogromnego zadłużenia mogą być zmuszone pozyskać m.in. ze sprzedaży niektórych aktywów, w tym nowego zakładu produkującego polipropylen. Jego nabyciem zainteresowany jest Orlen. Negocjacje dotyczące warunków przejęcia oraz analizy potencjalnej transakcji, wraz z badaniem due diligence, zamierzano przeprowadzić do końca marca. Termin ten może być jednak zmieniony. Strony na razie niechętnie się wypowiadają na temat potencjalnej umowy, co może być konsekwencją tego, że dziś nie jest najlepszy czas na zawieranie tego typu transakcji, zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Spośród giełdowych firm ściśle działających w branży chemicznej wyniki finansowe za ubiegły rok opublikował na razie tylko Polwax. Zamknął go 190,2 mln zł przychodów i 22,8 mln zł straty netto. W porównaniu z 2023 r. sprzedaż zmalała o 24,6 proc., a strata – o 41,7 proc. Prezes spółki Michał Mróz pisze w liście do akcjonariuszy, że I połowa 2024 r. była czasem szczególnych trudności związanych z płynnością finansową, co mogło wpłynąć na realizację niektórych kontraktów. Ponadto nie pomagała trudna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna oraz toczące się z Orlen Projekt spory sądowe dotyczące zaniechanej przez spółkę inwestycji.

Finanse spółki ustabilizowały się dopiero po pozyskaniu inwestora strategicznego. „Dołączenie Polwaksu do grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze stworzyło nowe możliwości realizacji inwestycji oraz projektów. Rozpoczęto inwestycje w nowoczesne maszyny oraz technologie, charakteryzujące się krótkim okresem zwrotu” – poinformował Mróz. Dalej przekonuje, że nowe technologie i produkty mają stanowić fundament ekspansji na rynki zagraniczne. Zapowiada też, że wkrótce spółka ogłosi strategię rozwoju na lata 2025–2027 (w ubiegłym roku nie posiadała sformalizowanej strategii biznesowej), co już pozwala zarządowi z optymizmem patrzeć w przyszłość i koncentrować się na wzmacnianiu pozycji rynkowej spółki i rozwoju jej działalności. Pytanie, na ile Polwax będzie w stanie realizować nowe cele w obliczu wysokiej konkurencji na rynku parafin i wosków parafinowych. Chodzi nie tylko o producentów europejskich, ale i import surowców zza wschodniej granicy oraz Chin.

Koszty energii i pozaunijna konkurencja biją w polskie zakłady

Udzielaniem jakichkolwiek informacji, nie tylko na temat obecnej sytuacji, ale nawet tej z IV kwartału ubiegłego roku, nie są zainteresowane PCC Rokita i PCC Exol. Na nasze pytania odpowiadają, zastrzegając, że bazą dla nich są publikacje za trzy kwartały 2024 r. Ostrzegają nawet, że udzielonych informacji nie można traktować jako w pełni aktualnych. Tymczasem po trzech kwartałach kondycja finansowa obu firm z rodziny PCC uległa znaczącemu pogorszeniu. Obecnie pozostaje jednie czekać na publikację ich raportów rocznych, co ma nastąpić 26 marca.

Analizując sytuację w branży chemicznej, trzeba zwrócić jednak uwagę na jeszcze jedno niepokojące zdarzenie. Kilka dni temu Qemetica (dawny Ciech) ogłosiła rozpoczęcie przygotowań do procesu hibernacji zakładu sodowego w Janikowie. Całkowite wygaszenie produkcji sody planowane jest tam do końca lipca tego roku. Spółka wskazała trzy powody zmuszające ją do podjęcia takiej decyzji. Po pierwsze, są to wysokie koszty energii wynikające z cen uprawnień do emisji CO2 w UE, które zabijają konkurencyjność przemysłu. Ponadto brakuje ochrony przed nieuczciwą konkurencją spoza UE. Chodzi o turecką sodę produkowaną w oparciu o rosyjski węgiel i gaz, która zdobyła już 30 proc. polskiego rynku i wyparła europejskich producentów z ich rodzimych rynków. Wreszcie Qemetica zwraca uwagę na regulacje środowiskowe, które ograniczają działalność europejskich firm, podczas gdy Turcja i USA pozostają poza tymi restrykcjami.

„Próbowaliśmy wszystkiego. Od miesięcy prowadziliśmy rozmowy z naszym rządem i unijnymi instytucjami, apelując o cła wyrównawcze na turecką sodę, produkowaną z rosyjskich surowców, i ochronę przed drastycznie rosnącymi kosztami energii” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Kamil Majczak, prezes Qemetiki. Spółka alarmowała też o zagrożeniu dla tysięcy miejsc pracy i kluczowej infrastruktury w regionie. Dalej jednak nie może czekać. Wylicza, że każdy miesiąc to strata kilkunastu milionów złotych. „Potrzebujemy konkretnego wsparcia decydentów. Jednak dotychczas – pomimo dużego zaangażowania z wielu stron, które doceniamy – takich konkretów jeszcze nie ma” – stwierdził Majczak.