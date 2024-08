Biznesy nawozowe Azotów i Orlenu mocno ucierpią. Wszystko przez gaz

Ceny gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii w transakcjach natychmiastowych przekroczyły już 190 zł za MWh (megawatogodzina). To najwyższy ich kurs od początku grudnia ubiegłego roku. W trendzie wzrostowym znajduje się od połowy lipca, gdy handlowano błękitnym paliwem nawet po cenach poniżej 150 zł. Jeszcze mocniej zwyżkują kontrakty opiewające na dostawy w IV kwartale, bo ich kurs zbliża się już do 220 zł. To powoduje, że rentowność wielu firm może się istotnie pogorszyć.

Unia znajduje się w trudnej sytuacji

Szczególnie mocno może ucierpieć branża nawozów, a zwłaszcza grupa kapitałowa Azoty. Koncern wyraźnie traci zwłaszcza w rywalizacji z producentami ze Wschodu. Traci też cała unijna branża nawozowa. – Obecnie Unia znajduje się w trudnej sytuacji z powodu cen gazu. Geograficznie rynki unijne są bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla Rosji i Białorusi. Polska, ze względu na swoje położenie jest szczególnie na tę sytuację narażona – twierdzi Elżbieta Łabno, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej i marki Azotów.

Przytacza dane Eurostatu, z których wynika, że od stycznia do maja tego roku import nawozów z Rosji i Białorusi do Polski wzrósł w ujęciu rok do roku o 308 proc. osiągając blisko 600 tys. ton. To tyle, ile do naszego kraju wpłynęło ich ze Wschodu w całym ubiegłym roku.

– Import produktów nawozowych do UE zawsze był obecny, czy to chodzi o kierunki wschodnie czy północną Afrykę i świadczyło to o zachowywaniu konkurencyjności rynku europejskiego i dywersyfikacji dostępności produktów dla rolnika. Niestety w ostatnich dwóch, trzech latach dynamika wzrostu importu z Rosji jest tak wysoka, że wypiera ona producentów rodzimych i producentów eksporterów spoza UE, zagrażając status quo, z jakim mieliśmy wcześniej do czynienia – uważa Łabno.

Dla Azotów biznes nawozowy to kluczowy obszar prowadzonej działalności. Koncern nie podaje jednak, w ilu procentach obecnie wykorzystuje posiadane moce wytwórcze. Przypomina jednie, że lato, to w grupie standardowo czas remontów posiadanych instalacji. Te, które nie podlegają temu procesowi, są wykorzystywane maksymalne. Jednocześnie spółka zapewnia, że pełne dociążenie po okresowych remontach planowane jest na koniec sierpnia.