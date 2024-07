Selena FM spodziewa się dużego wzrostu popytu na chemię budowlaną

Według zarządu Seleny FM branża, w której działa grupa kapitałowa, ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju. Zarząd zauważa, że w 2023 r. globalny rynek chemii budowlanej został wyceniony przez analityków z Market Research Future na około 32,1 mld USD. I nadal powinien rosnąć – średniorocznie o około 8 proc. do 2032 r. W Europie oczekiwany jest wzrost na nieco niższym poziomie 5 proc. rocznie.

Sławomir Majchrowski, prezes Seleny FM, już obserwuje na Starym Kontynencie wzmożone inwestycje, a także coraz powszechniejsze stosowanie innowacyjnych rozwiązań i wprowadzanie nowych technologii produktowych otwierających istotne możliwości rozwoju branży. – W horyzoncie długoterminowym branża budowlana i chemii budowlanej ma więc przed sobą dobre perspektywy na rozwój zarówno pod względem geograficznym, jak i w ujęciu produktowym. Nieprzewidywalne dla rynku wcześniejsze zawirowania, jak zerwane łańcuchy dostaw spowodowane globalną pandemią koronawirusa, potem działania wojenne na wschodzie Europy, a w końcu również rosnąca inflacja i wysokie koszty kredytów, zmotywowały cały biznes do wyjątkowo elastycznego podejścia i dopasowania strategii do dynamicznego otoczenia – twierdzi Majchrowski. Jego zdaniem, mimo że branża nadal odczuwa skutki tych wydarzeń, to osiąga względną stabilizację.

Odnosząc się do sytuacji na rynku polskim, zarząd liczy m.in. na szybką urbanizację i rozwój infrastruktury. W tym kontekście ogromne znaczenie odgrywają ciągle niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz nadal duże możliwości rozwoju budownictwa biurowego i magazynowego. Duże szanse na rozbudzenie rynku dają środki przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy. Dziesiątki miliardów euro unijnych pieniędzy są do wydania na różnego rodzaju przedsięwzięcia. To wszystko bezpośrednio i pośrednio powinno przełożyć się na istotny wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju produkty oferowane przez branżę chemii budowlanej.

Nadzieje zarządu Seleny FM na istotny wzrost skali biznesu już częściowo przekładają się na zwiększone zainteresowanie akcjami spółki. Wprawdzie we wtorek ich kurs oscylował w pobliżu 35 zł i był niższy niż na początku roku, ale z drugiej strony należy zauważyć, że w porównaniu z notowaniami z poprzednich lat walory wrocławskiej spółki są w tym roku na najwyższych poziomach w historii.