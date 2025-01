Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Od września 2023 r. notowania akcji właściciela sieci restauracji poruszają się w trendzie spadkowym. W minionym tygodniu jego minimum zostało pogłębione do poziomu 16,26 zł. Cena dotarła zatem do wsparć, wyznaczonych przez długoterminowe dołki z 2022 r. Rynek jest już mocno wyprzedany, o czym świadczą niskie wartości oscylatorów MACD i RSI. To może prowokować korekty. Jeśli jednak okolica 16 zł pęknie, następnym celem będzie „covidowe minimum” przy 13,2 zł. Inwestorów wciąż mogą niepokoić wskaźniki zadłużenia. Na koniec III kwartału zobowiązania przekraczały wartość kapitałów własnych pięciokrotnie.

Auto Partner wciąż pod presją podaży

Foto: Parkiet

Kurs akcji dystrybutora części samochodowych od roku porusza się w trendzie spadkowym. Od sześciu miesięcy mur nie do przejścia stanowi strefa oporowa wyznaczona przez średnie z 50 i 200 sesji (obecnie 20,2–22,75 zł). W minionym tygodniu cena pogłębiła dołek trendu, spadając w porywach do 17,4 zł. To najniższy poziom od czerwca 2023 r. Być może rynek dyskontuje raport za IV kwartał. Z danych miesięcznych wynika, że nie udało się przekroczyć 1 mld zł przychodów, czyli pod tym kątem będzie to raport gorszy niż za III i II kwartał. Najbliższe wsparcia, wyznaczone przez długoterminowe szczyty, są w strefie 16–17 zł.