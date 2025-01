Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Kurs akcji producenta gier wzrósł w czwartek o 6,5 proc., przebił opór 200 zł, a w piątek rano wyznaczył nowy szczyt trwającego trendu 212,8 zł. Po południu kurs sięgał nawet 217,5 zł. Notowania napędzał komunikat o nowej polityce dywidendowej, która zakłada, że 25 proc. rocznego zysku będzie przeznaczane na wypłatę akcjonariuszom. Zasady te będą obowiązywać, począwszy od podziału zysku za 2025 r. Od strony technicznej cena rozpoczęła nową falę zwyżek. Jej potencjalny zasięg, szacowany na podstawie długoterminowych oporów, to okolica 240 zł. Wsparciem pozostaje strefa cenowa między średnimi z 50 i 200 sesji (obecnie 178–156 zł).

4Mass z formacją spodka

W połowie grudnia producent kosmetyków przeniósł się z NewConnect na główny parkiet GPW i kilka sesji później rozpoczął falę zwyżek, która trwa do dziś. Cena ruszyła w górę z okolic 6 zł, a w minionym tygodniu sięgała w porywach 7,4 zł. Notowania zaatakowały tym samym górną granicę dziewięciomiesięcznej konsolidacji. Jeśli się przebiją, następny cel to długoterminowy szczyt 8,44 zł. Na wykres 4Mass warto zerknąć z szerokiej perspektywy, bowiem zarysowała się tu formacja spodka z platformą. Ta ostatnia jest właśnie opuszczana, co w szerszej ramie czasowej ma pozytywny wydźwięk.

