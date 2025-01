Indeksy przy ważnych oporach technicznych

Jeśli chodzi o spółki, to w minionym tygodniu 31 podmiotów zyskało ponad 10 proc., a w tym gronie były m.in. takie firmy, jak CD Projekt, Eurocash, Creotech, Mostostal Warszawa i Polimex Mostostal. Na drugim biegunie, z ponad 10-proc. stratą, było tylko osiem spółek, a wśród nich Pepco, Ryvu i Movie Games.

Spośród spółek niegroszowych, wchodzących w skład szerokiego WIG, aż 99 kończyło tydzień z kursami akcji powyżej średnich kroczących z 50 i 200 sesji. W tym gronie najbardziej wykupione według oscylatora RSI (wartość powyżej 80) były Atrem, Atlanta, Digital Network i BBI Development. Najniższe wskazania tego oscylatora (poniżej 50) miały natomiast Kino Polska, Archicom, Brand24, Ifirma i Bioceltix.

Na rynkach globalnych wyróżniały się banki amerykańskie, które otworzyły sezon wyników za IV kwartał 2024 r. Bank of New York Mellon zyskał prawie 10 proc. i wrócił na szczyt hossy. Cykliczny zwrot w górę zaczęła Tesla, która może być „rozgrywana” pod zmianę administracji w Białym Domu. W ten scenariusz wpisuje się też odbicie na rynku kryptowalut, zwłaszcza na tokenie XRP. Zyskał on w minionym tygodniu 30 proc., a analitycy tłumaczą ten wzrost oczekiwaniami na zmianę szefa SEC. Jeśli ten apetyt na ryzykowne aktywa się utrzyma, to powinno to sprzyjać warszawskiej giełdzie, a nasze główne indeksy będą miały większe szanse na przebicie wspomnianych, ważnych oporów technicznych.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite