Ważna bariera techniczna znów w grze

Tydzień temu pisaliśmy w tym miejscu, że indeks WIG20 zaczął grudzień z przytupem, zyskując 6 proc., przebijając średnią kroczącą z 50 sesji i podchodząc pod opór na poziomie 2324 pkt. Ten ostatni poziom to lokalny szczyt z listopada i jego pokonanie przerwałoby sekwencję coraz niższych lokalnych maksimów w trwającym od maja układzie spadkowym. Niestety, mimo dwóch prób naruszenia tego oporu WIG20 kończył tydzień dużo niżej i wrócił w okolicę linii średniej z 50 sesji. Do technicznego przełomu zatem nie doszło.

Znowu do Warszawy wróciła relatywna słabość. Gdy WIG20 spadał, Nasdaq Composite, DAX, BUX czy PX wyznaczały nowe szczyty hossy. Z pewnością nadal ciężarem dla naszego parkietu są kwestie geopolityczne i niepewność co do decyzji, jakie po styczniowym zaprzysiężeniu podejmie Donald Trump. Do tego jednak doszły też czynniki specyficzne, czysto spółkowe. W pierwszym szeregu emitentów ciężarem był Orlen, a w drugim 11 bit studios (więcej o obu spółkach piszemy obok). Rynkowi nie pomogły też piątkowe dane o inflacji. Finalny odczyt wskaźnika CPI za listopad wyniósł 4,7 proc., a nie 4,6 proc., jak wynikało ze wstępnych szacunków.

Wspomniana średnia krocząca z 50 sesji działa jak magnes nie tylko na wykresie WIG20. Również wskaźnik średnich spółek wyraźnie się do niej zbliżył w ostatnich dniach. Najpierw nie dał rady pokonać umownej granicy hossy (średnia 200-sesyjna przebiegająca obecnie na poziomie 6245 pkt), a potem zanotował cztery spadkowe sesje i w piątek po południu do szybszej średniej brakowało mu jedynie 50 pkt. Co gorsze, indeks maluchów zdołał tę barierę przełamać, spadając w porywach do 23 476 pkt.

Z punktu widzenia analizy technicznej utrzymanie wsparcia w postaci średniej z 50 sesji podtrzyma szanse na kontynuację grudniowego impulsu wzrostowego, który – w razie przebicia listopadowych, lokalnych szczytów – przywróciłby choć cień szansy na wyjście z korekty hossy. A jeśli średnia pęknie, nad warszawskim parkietem zawiśnie widmo pogłębienia ostatnich dołków, co w przypadku WIG20 oznaczałoby zejście poniżej 20-proc. progu bessy.